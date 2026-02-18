Kolar se oglasio o izvidima oko solara: Spreman sam potpuno surađivati sa svim institucijama

Nakon što se u javnosti pojavila informacija da DORH provodi izvide protiv župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara (SDP) zbog mogućeg pogodovanja investitoru solarne elektrane, Kolar je u srijedu za Hinu izjavio da je u potpunosti spreman surađivati s nadležnim institucijama.

"Povodom informacija o pokretanju izvida Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ističem da u potpunosti poštujem rad i neovisnost pravosudnih institucija Republike Hrvatske. Izvidi su zakonom propisana i redovna procedura nadležnih tijela, koja služi provjeri navoda i prikupljanju informacija”, rekao je Kolar.

Dodao je da pokretanje izvida ne znači pokretanje istrage niti utvrđivanje bilo kakve odgovornosti. "Kao župan, ali i kao osoba koja već dugi niz godina obnaša javne dužnosti, uvijek sam postupao u skladu sa zakonom i u najboljem interesu građanki i građana Krapinsko-zagorske županije, te sam u potpunosti spreman surađivati s nadležnim institucijama”, poručio je župan Kolar.

Hini je rekao i da vjeruje u pravnu državu i profesionalnost institucija Republike Hrvatske. "Siguran sam da će se sve činjenice objektivno i profesionalno utvrditi”, zaključio je.

Radi se o o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, u posjedu oko 400 vlasnika, koje su investitori željeli izvlastiti.