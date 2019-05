Bujanec: Padala je kišica pa mu se učinilo da sam ga pljunuo...

Ovogodišnja komemoracija na Bleiburgu ostat će upamćena po izostanku političkog govora, izostanku ustaških simbola i dva incidenta. Jedan je privođenje muškarca zbog podizanje desnice u znak nacističkog pozdrava, a drugi su optužbe Danijela Majića, novinara Frankfurter Rundschaua ga je Velimir Bujanec vrijeđao i pljuvao i da ga je spasila koruška policija.

Je li ga je doista pljunuo, pitali smo voditelja TV emisije Bujica, koji nam je iznio drukčiju stranu priče.

- Na momente je na Bleiburgu padala kiša pa se tom tipu možda učinilo da ga je netko pljunuo. Njegova priča je smiješna kao i on. Trebao je na Bleiburg ponijeti kišobran - kaže Bujanec.

Kontaktirali smo i novinara Danijela Majića iz Frankfurter Rundschaua koji nam je pak detaljno opisao kako je on vidio taj događaj.

- Pratio sam cijeli dan komemoraciju. Po završetku mise uputio sam se prema spomeniku na bleiburškom polju. Namjera mi je bila da vidim tko je sve od hrvatskih političara prisustvovao komemoraciji. Vidio sam da je Bujanec stigao na Bleiburg no mislio sam da je otišao. Naime, izvještavao sam prije o njegovim nastupima u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj pa sam htio izbjeći bilo kakvu neugodnu situaciju. No, kada sam došao tamo, vidio sam ga. On me nije prepoznao niti je na mene obraćao pažnju sve dok mi se nije obratio jedan čovjek iz Frankfurta zvan Ante Udbinac koji je bio u njegovom društvu. Nije me vrijeđao, ali mi se malo cinično obratio, kao da mi čestita što izvještavam o svom narodu. Ja sam nastavio hodati i susreo sam jednog čovjeka. Tada me počela vrijeđati gospođa Bujanec. Znam da mi je nešto izgled spominjala, ali sam i to ignorirao - priča Majić.

Nakon toga je, kaže, osjetio nešto mokro na vratu.

- Bujanec je samo stajao vidno ljutit i ništa nije govorio. Krenuo sam dalje i osjetio neku tekućinu na vratu. Primijetio sam da me Bujanec pljunuo. Nisam znao kako da reagiram i u to trenutku netko me opet pljunuo u kosu. Okrenuo sam se, a Bujanca su prijatelji primali da ne nasrne na mene. Onda su drugi čuli da sam pisao o Bujancu pa me stali vrijeđati. Psovali su me i svašta vikali. Srećom se pojavila austrijska policija. Bio sam sretan u tom trenutku jer su me spasili od eventualnih daljnjih problema. Zamolili su me da pođem s njima i da se udaljimo od gomile. Dok sam hodao s policajcima još me netko nogom udario u nogu - priča Majić.

Dodaje kako je potom policajcima predstavio, pokazao novinarsku iskaznicu i objasnio da već godinama izvještava o komemoracijama s Bleiburga.

- Rekao sam im da me on provocirao i što se dogodilo. Zamolili su me da se ne vraćam na bleiburško polje dok se ljudi ne raziđu. Složio sam se te pričekao pola sata. Policajci su mi objasnili da austrijski zakon ne poznaje pljuvanje kao kazneno djelo te da ga mogu privatno prijaviti u Bleiburgu. To sam i napravio isti dan u 17 sati - pojasnio je Majić.

Kaže da je sve vrijeme bio pribran i miran.

- Nisam se preplašio, ali nije bilo ugodno. Laknulo mi je kad su došli policajci. Od Bujanca iskreno nisam ništa drugo ni očekivao nego neprofesionalnost. Odmah sam glavnog urednika obavijestio o svemu, a šef izdavačke kuće mi je rekao da su mi na raspolaganju za svaku pomoć - zaključio je novinar iz Frankfurta.