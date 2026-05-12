Preminula djevojka iz stravične nesreće, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'

Djevojka (18), koja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Adžamovcima prošlog tjedna, preminula je u ponedjeljak popodne u brodskoj bolnici, izvijestila je jutros PU brodsko posavska. Podsjetimo, do nesreće je došlo 6. svibnja u popodnevnim satima na raskrižju Ulice Matije Gupca i Ulice Svetog Valentina.

- Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav… Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno bili svjedoci tvoje mladosti, u srcima tvojih razrednih i školskih prijatelja, u srcima tvojih nastavnika.

Bol koja nas čini neutješnima probat ćemo zamijeniti sjećanjima kada si bila dio nas. Ti si sad dio nekoga drugoga svijeta, svijeta anđela koji će te prigrliti umjesto nas i s kojima ćeš dijeliti svoje snove. Nama je ostalo živjeti s nadom da ćeš nas ponekad s osmijehom pogledati, s nadom da ćemo moći prevladati tugu koju osjećamo - napisali su iz gimnazije koju je pohađala djevojka.



- Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo jer 37-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom daruvarskih registracijskih oznaka, nije brzinu kretanja vozila prilagodio prometnoj situaciji ispred sebe tako da može vozilo pravovremeno zaustaviti pred zaustavljenom kolonom vozila - rekli su ranije iz policije.

Dodaju da je s ciljem izbjegavanja udara u posljednje vozilo u koloni, prešao automobilom na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udario u vozilo novogradiških registracijskih oznaka kojim je upravljala 18-godišnjakinja, a koje se u tom trenutku kretalo navedenom prometnom trakom.

Osim djevojke koja je preminula, u nesreći je teško ozlijeđena i vozačica (18) auta te još jedna putnica (18).

- Policijski službenici su uhitili 37-godišnjeg vozača, te nakon dobivenih rezultata laboratorijske analize na prisutnost opijata u njegovom organizmu, protiv 37-godišnjaka će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - zaključili su iz policije.