Nevrijeme poharalo Sloveniju! Pogledajte frontu koja ide na Hrvatsku: Oglasili upozorenja

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, sunce će zamijeniti kišni oblaci, iz kasnog proljeća skačemo direktno u ranu jesen... Nevrijeme je u jutarnjim satima zahvatilo sjever Italije i Sloveniju, mi smo idući na redu...

Kako javljaju slovenski mediji, u državi je izdan najviši stupanj upozorenja zbog tuče, očekuje se i susnježica u nekim krajevima...

- Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje past će najmanje kiše. Uz zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje naoblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 °C, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 °C. - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 12. svibnja.

Foto: DHMZ

Za cijelu državu na snazi su meteoalarmi.

Zagrebačka regija pod narančastim je upozorenjem zbog vjetra i kiše, žuto upozorenje na snazi je zbog grmljavinskih nevremena. Za osječku regiju oglašeni su isti meteoalarmi, samo što je tu zbog kiše na snazi žuti meteoalarm.

Za karlovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog vjetra, žuto zbog grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

Splitska i dubrovačka regija pod žutim su upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, riječka i gospićka regija zbog vjetra i grmljavinskih nevremena. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

Cijela obalna Hrvatska, osim Južne Dalmacije, pod upozorenjima je zbog vjetra...

Do srijede bi se ovi nepovoljni vremenski uvjeti trebali smiriti, ali temperature će biti niže nego prethodnih dana.

Foto: DHMZ

- Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -1 do 4, na Jadranu od 8 do 14 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 13. svibnja.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata