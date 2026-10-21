Buka iznad Zagreba: Hrvatski i francuski piloti Rafalea uvježbavaju zračnu borbu

U vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu u srijedu je održana prezentacija zajedničkih aktivnosti hrvatskih i francuskih eskadrila opremljenih višenamjenskim borbenim avionima Rafale, a zrakoplovni tehničari zajedno surađuju u održavanju Rafalea, priopćilo je Ministarstvo obrane RH.

Aktivnosti traju do 23. listopada te uključuju pilote, zrakoplovne tehničare i drugo osoblje 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Lovačke eskadrile 1/5 Vendée francuskih Zračnih i svemirskih snaga.

Hrvatski i francuski zrakoplovci zajednički lete, uvježbavaju zrakoplovne tehničare, podižu razinu interoperabilnosti i provjeravaju operativne sposobnosti, a poseban naglasak stavljen je na primjenu NATO-ova koncepta ACE (Agile Combat Employment) - agilnog borbenog raspoređivanja zrakoplovstva, stoji u priopćenju.

Fokus NATO-ova koncepta je na brzom razmještaju zrakoplova, djelovanju s različitih lokacija, povećanju sposobnosti preživljavanja zračnih snaga i održavanju kontinuiteta zračnih operacija, dodaje se.

Zapovjednik 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadir Davor Turković rekao je da pripadnici dvaju ratnih zrakoplovstava u aktivnosti djeluju u dva sloja - prvi je u zraku, pri čemu posade Rafalea zajednički lete i uvježbavaju se u zračnoj borbi, dok je drugi na zemlji, gdje tehničari uvježbavaju operabilnost u opsluživanju i održavanju zrakoplova.

Zapovjednik francuskog kontingenta i pilot Rafalea bojnik Nicolas napomenuo je da njegova postrojba prvi put djeluje u Hrvatskoj, i to s ukupno tridesetak pilota, tehničara i specijalista te tri aviona Rafale.

Zahvalio je 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na dobrodošlici, postrojenjima i resursima koji su im dani na raspolaganje te na izvrsnoj potpori, istaknuvši da imaju dobru suradnju s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, koje im je veliki partner.

Zapovjednik Satnije za tehničko održavanje i opsluživanje aviona Rafale 191. eskadrile lovačkih aviona satnik Marko Jozinović izrazio je zadovoljstvo održavanjem ovakvih zajedničkih aktivnosti koje su značajne za zrakoplovne tehničare.

"Naši zrakoplovni tehničari mogu u svakom trenutku i u bilo kojem vremenu primiti strani zrakoplov - Rafale i pregledati ga te vratiti nazad u let u što kraćem roku. S ponosom možemo reći da su zrakoplovni tehničari osposobljeni za ovakve aktivnosti", rekao je.