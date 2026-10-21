Obavijesti

News

Komentari 0
ZAJEDNIČKA VJEŽBA

Buka iznad Zagreba: Hrvatski i francuski piloti Rafalea uvježbavaju zračnu borbu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Buka iznad Zagreba: Hrvatski i francuski piloti Rafalea uvježbavaju zračnu borbu
Foto: MORH
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski i francuski zrakoplovci zajednički lete, uvježbavaju zrakoplovne tehničare, podižu razinu interoperabilnosti i provjeravaju operativne sposobnosti, a poseban naglasak stavljen je na primjenu NATO-ova koncepta ACE (Agile Combat Employment) - agilnog borbenog raspoređivanja zrakoplovstva

U vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu u srijedu je održana prezentacija zajedničkih aktivnosti hrvatskih i francuskih eskadrila opremljenih višenamjenskim borbenim avionima Rafale, a zrakoplovni tehničari zajedno surađuju u održavanju Rafalea, priopćilo je Ministarstvo obrane RH.

Aktivnosti traju do 23. listopada te uključuju pilote, zrakoplovne tehničare i drugo osoblje 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Lovačke eskadrile 1/5 Vendée francuskih Zračnih i svemirskih snaga.

Hrvatski i francuski zrakoplovci zajednički lete, uvježbavaju zrakoplovne tehničare, podižu razinu interoperabilnosti i provjeravaju operativne sposobnosti, a poseban naglasak stavljen je na primjenu NATO-ova koncepta ACE (Agile Combat Employment) - agilnog borbenog raspoređivanja zrakoplovstva, stoji u priopćenju.

htio prijaviti kvar Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu
Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu

Fokus NATO-ova koncepta je na brzom razmještaju zrakoplova, djelovanju s različitih lokacija, povećanju sposobnosti preživljavanja zračnih snaga i održavanju kontinuiteta zračnih operacija, dodaje se.

Zapovjednik 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadir Davor Turković rekao je da pripadnici dvaju ratnih zrakoplovstava u aktivnosti djeluju u dva sloja - prvi je u zraku, pri čemu posade Rafalea zajednički lete i uvježbavaju se u zračnoj borbi, dok je drugi na zemlji, gdje tehničari uvježbavaju operabilnost u opsluživanju i održavanju zrakoplova.

Zapovjednik francuskog kontingenta i pilot Rafalea bojnik Nicolas napomenuo je da njegova postrojba prvi put djeluje u Hrvatskoj, i to s ukupno tridesetak pilota, tehničara i specijalista te tri aviona Rafale.

Zahvalio je 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na dobrodošlici, postrojenjima i resursima koji su im dani na raspolaganje te na izvrsnoj potpori, istaknuvši da imaju dobru suradnju s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, koje im je veliki partner.

Zapovjednik Satnije za tehničko održavanje i opsluživanje aviona Rafale 191. eskadrile lovačkih aviona satnik Marko Jozinović izrazio je zadovoljstvo održavanjem ovakvih zajedničkih aktivnosti koje su značajne za zrakoplovne tehničare.

"Naši zrakoplovni tehničari mogu u svakom trenutku i u bilo kojem vremenu primiti strani zrakoplov - Rafale i pregledati ga te vratiti nazad u let u što kraćem roku. S ponosom možemo reći da su zrakoplovni tehničari osposobljeni za ovakve aktivnosti", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Ovo su Eurojackpot rezultati
84. kolo

Ovo su Eurojackpot rezultati

Provjerite najnovije rezultate Eurojackpota za 84. kolo od 20. listopada 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota
Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor
POTVRĐENO ZA 24SATA

Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor

Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026