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htio prijaviti kvar

Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu

Piše HINA,
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Novi detalji drame s avionom koji su presreli Rafalei: Pilot je slučajno poslao signal za otmicu
Foto: FILIP_KLEN
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Pilot je greškom aktivirao signal za otmicu tijekom leta iznad Hrvatske, što je izazvalo hitnu mobilizaciju vojnih aviona i specijalnih timova u Njemačkoj.

Pogreška pilota u kokpitu je možda izazvala uzbunu zbog moguće otmice zrakoplova u nirnberškoj zračnoj luci, kazao je glasnogovornik policije za njemačku agenciju dpa u srijedu. Istraga je pokazala da je pilot u utorak namjeravao prijaviti kvar na radiju, no greškom je unio kod za otmicu zrakoplova, rekao je glasnogovornik policije.

Umjesto da pošalje kod za radijski kvar, transponder u zrakoplovu je odaslao broj 7500, što je signal za otmicu.

Signal je izazvao uzbunu u Nuernbergu, pa je na aerodrom stigao tim pregovarača obučenih za komunikacije s otmičarima i specijalna jedinica bavarske policije.

Hrvatsko ministarstvo obrane je u utorak objavilo da je malteški putnički avion tipa Boeing u hrvatskom zračnom prostoru presreo borbeni zrakoplov Rafale. U stanju pripravnosti bili su i zrakoplovi austrijskih oružanih snaga.

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Kada je zrakoplov ušao u njemački zračni prostor, dva Eurofightera njemačkog ratnog zrakoplovstva su ga otpratila do Nuernberga.

Policija je u srijedu rekla da je u kvaru bio radio zrakoplova Boeing 737-800. Zbog toga nije bilo moguće stupiti u kontakt s posadom nakon što je zrakoplov poletio s grčkog otoka Krfa.

Pilot vjerojatno nije bio svjestan pogreške, kazao je glasnogovornik policije Michael Petzold.

Jednom poslan, kod se ne može povući, piše njemačka agencija dpa. Policija ne istražuje pilota jer se vjeruje da je krivi kod unio nehotice.

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Hitne službe su za reakciju imale manje od sat vremena između slanja signala za opasnost i slijetanja, pojasnio je Petzold.

"Bio je to izvanredno dobar pothvat", rekao je, dodajući da je policija bila spremna za najgori mogući scenarij u vrlo kratkom vremenu.

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