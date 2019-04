Buktinja u Parizu: Vatra guta čuvenu katedralu Notre Dame

Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 18 sati u glasovitoj pariškoj katedrali Notre Dame, jednom od najpoznatijih simbola toga grada. Vatra guta krov i zvonik.

Reporter francuske televizije France24 javlja kako se krov urušio.

Uzrok požara još nije poznat, ali vatrogasci pretpostavljaju da bi mogao biti povezan s radovima na renoviranju crkve, javio je BBC.

- Ovdje sam poslom pa sam povela i obitelj da obiđemo Pariz. Bili smo kod muzeja Louvre kad smo osjetili miris dima i vidjeli smo kako je buknula vatra. Nad grad se nadvio žuti dim, velika je uzbuna ovdje. Policija ne da ljudima blizu građevine, blokirali su cestu. Gori krovište crkve i sve je puno vatrogasaca, opisala nam je čitateljica Martina koja nam se javila iz Pariza.

DEVELOPING: Massive Fire Raging at Notre-Dame Cathedral in Paris



(Video via @LiamMTaylor)



pic.twitter.com/uwLiLKjNed