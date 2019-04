Pogledajte trenutak rušenja tornja katedrale Notre Dame

Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 18 sati u glasovitoj pariškoj katedrali Notre Dame, jednom od najpoznatijih simbola toga grada.

