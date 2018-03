Bulj: I HDZ-ovcima se prijeti ako ne slijede Papu Andreja...

Tenzije u sabornici podiglo je izlaganje Milorada Pupovac (SDSS) koji je nakon stanke upozorio da dio kolega prima prijetnje jer će podržati civilizacijski dokument koji se zove Istanbulska konvencija.

- Politici i ljudima koji obnašaju javne političke ovlasti, kao što su zastupnici, treba ostaviti da po svojoj savjesti, uvjerenju i opredjeljenju mogu donositi odluke u skladu s Ustavom i međunarodnim obvezama RH. Govorim to zato što jedan dio naših kolegica i kolega smatra da je ta stvar i to pitanje samo pojedinih klubova zastupnika - rekao je.

I dok su od pojedinih zastupnika stizale poruke kako podrškom Istanbulskoj konvenciji ne žele spašavati vojnika Plenkovića, Pupovac je kazao kako je ovdje potreba da se spase temeljne vrijednosti Ustava ove zemlje i temeljne vrijednosti koje je ova zemlja stoljećima gradila.

- Zbog toga mi se čini da bi bilo vrijeme da shvatimo da to nije pitanje ljudi koji pripadaju jednoj političkoj opciji, nego je to pitanje svih nas koji sjedimo u Saboru. Želimo i sačuvati sekularnu, svjetovnu Republiku? Želimo li sačuvati građanske slobode, prava ili ćemo dopustiti da zbog svojih niskih međustranačkih odnosa pa ćemo kazati neka to rade onim, a mi ćemo sjediti sa strane - upitao je Pupovac.

Iz zastupničkih klupa Ivan Ćelić (HDZ) dobacivao mu je "sram vas bilo". Reagirao je predsjedavajući Gordan Jandroković:

- Kolega Ćelić što je to?, Kakvo je to ponašanje? Kolega Ćeliću molim vas, u parlamentu smo i raspravljamo, ako imate što protiv to recite izvan sabornice. Ovdje postoji red i držimo se toga da bi mogli funkcionirati - poručio je.

Za povredu poslovnika javio se Miro Bulj (Most).

- Slažem se s kolegom Pupovcem da nije dobar pritisak, ali nije dobar pritisak ni HDZ-ovcima kojima se prijeti ekskomunikacijom ako ne slijede Papu Andreja - ustvrdio je Bulj.

S obzirom da je zloupotrijebio institut povrede poslovnika, Jandroković je Bulju udijelio opomenu.

'Energiju smo trošili na neplodne rasprave u ustašama i partizanima'

Nikola Grmoja (Most) nakon stanke upozorio je da su zastupnici došli do kraja sedme sjednice Sabora te je rezimirao čime se nisu bavili, dok su uludo trošili energiju i vrijeme na neplodne rasprave o ustašama i partizanima. Tako je pobrojao da se zastupnici, jer im to predsjednik Sabora koji kreira dnevni red nije dopustio, nisu bavili ničim što je za nađe građane bitno.

- Niste nam dali mogućnost da se bavimo problemima ovršenih i blokiranih. Od reformi koje se očigledno ne provode, vladajući su nam pokušali podvaliti one kozmetičke promjene u pravosuđu. Što se tiče naših poduzetnika, izvoznika i drugih koji stvaraju vrijednost u našoj Hrvatskoj, za njih nismo ništa napravili. Da ne govorim o reformi državne i javne uprave, također propustili smo još jednu priliku da otvorimo ozbiljnu raspravu o našem izbornom sustavu - naveo je Grmoja.

Ustvrdio je kako smo se kao društvo proteklo vrijeme bavili spinovima Andreja Plenkovića i Krešimira Macana.

- Kada je buknula afera savjetničkih naknada u Agrokoru prigodno smo se počeli baviti ustašama i partizanima odnosno preporukama vijeća za prošlost. Kada je oproba postavila pitanje odgovornosti ministrice Martine Dalić, Plenković i Macan su cjelokupnu javnost okupirali jednim jedinim pitanjem: ratifikacijom međunarodnog dokumenta koji će kako nas uvjeravaju preko noći riješiti problem nasilja nad ženama. Gospodo, Hrvatska izumire! A čime se mi bavimo? - upitao je.

Bačić: Koji je SDP pravi i istinski

Branko Bačić (HDZ) odgovorio je na izlaganje SDP-ovca Grbina, a upitao je koji je SDP pravi i istinski.

- Ovaj koji proziva predsjednicu što je pozvala Vladimira Putina u Hrvatsku ili onaj SDP od prije 13 dana koji je na svojoj konvenciji pljeskom pozdravio ruskog veleposlanika Anvara Azimova i tako pokazao što SDP misli o politici Ruske Federacije - upitao je Bačić.

Na teze Mostovca uzvratio je kako su donijeli niz zakona koji pomažu građanima.

- Mislimo da je Sabor ispunio svoju obvezu - ustvrdio je.

Pobrojao je kao je između ostalog donesen zakone kojim je povećana minimalna plaća, rodiljne i roditeljske naknade.

Nakon višetjednog dogovaranja, 522 amandmana i konačnog kompromisa HDZ-a i SDP-a, saborski zastupnici su s 91 glasom za, 18 protiv i sedam suzdržanih podržali izmjene Poslovnika. Dok su u vladajućoj većini gotovo svi podržali izmjene Poslovnika, oporbeni SDP je, prema najavi, glasao po savjesti.

Tako su, unatoč dogovoru dvije najveće parlamentarne stranke, protiv izmjena Poslovnika, ako je suditi prema rasporedu sjedanja bili Bojan Glavašević, Damir Tomić, Marko Vešligaj, a suzdržani Vedran Babić, Franko Vidović, Stjepan Kovač, Marija Alfirev te Damir Mateljan. Protiv izmjena Poslovnika glasao je i Ivan Lovrinović (PH), zastupnici Živog zida, GLAS-a, Mosta te nezavisni Željko Glasnović. Novim poslovnikom predsjednik Sabora jednom mjesečno ima obvezu uvrstiti na raspravu oporbeni prijedlog, ako je za njega prikupljeno 30 potpisa te ako ta točka dnevnog reda čeka na raspravu 60 dana.

Kada je riječ o stankama odnosno mogućnosti zastupnika da u Saboru progovore o aktualnim temama one će se u buduće moći tražiti prvi dan tjednog zasjedanja u jutarnjem terminu od 9:30 do 10:45, dok će ostalim danima zastupnici o "slobodnim temama" moći govoriti u razdoblju od 13 do 14:15 sati. Ubuduće će stanku moći jednom tjedno moći tražiti i nezavisni zastupnici, a do sada za to nisu imali poslovničkih mogućnosti ako nisu bili udruženi u neki od saborskih klubova.

'Neću odustati od prijedloga Zakona o doprinosima'

Neću odustati od prijedloga Zakona o doprinosima, jer je to ono što dugujem građanima koji rade na određeno vrijeme, mladim ljudima koji su zbog toga otišli iz Hrvatske, poručio je Mirando Mrsić (SDP).

Njegov prijedlog zakona odbilo je Predsjedništvo SDP-a i zatražilo je od zastupnika da povuče svoj prijedlog koji ide za time da poslodavcima poskupi ugovore na određeno vrijeme, dok se radna grupa SDP-a, koja kontrolira taj resor, zalaže se za drugačije rješenje, koje poslodavce rasterećuje umjesto da ih dodatno opterećuje, sve u cilju snaženja zapošljavanja.

Mrsić je pozvan i na sjednicu Predsjedništva stranke, koja će se održati prije sjednice Glavnog odbora SDP-a. Na Predsjedništvu će, kaže, objasniti razloge zbog kojeg je zakon važan i nada se da će Predsjedništvo promijeniti svoju odluku. Na pitanje je li spreman braniti svoj prijedlog zakona čak i pod cijenu sankcija ili izbacivanja iz stranke odgovorio je:



- Što se tiče samih sankcija, to će odlučiti Predsjedništvo i Glavni odbor treba li ih uopće imati - zaključio je Mrsić.