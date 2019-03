Bulj pozvao sve zastupnike da uplate novac za malu Milu (2)

U Saboru je Miro Bulj (Most) pozvao je na slogu svih zastupnika te ih pozvao da uplate novac i tako pomognu maloj Mile Rončević (2) da već idući tjedan ode na eksperimentalno liječenje u Ameriku. Mala Mila iz Rijeke boluje od leukemije. Roditelji i obitelj prodaju imovinu kako bi njihova curica otišla na liječenje i nadaju se da bi joj mogla pomoći eksperimentalna terapija. No to im je potrebno 18 milijuna kuna.

- Obitelj je stavila sve što je imala da bi spasila svoje dijete. Svaki roditelj bi to učinio. No roditelji uz pomoć prijatelja i obitelji nije u mogućnosti prikupiti toliki novac. Smatram da sve političke opcije i svi zastupnici možemo dati svoj doprinos da se prikupi taj novac - kazao je Bulj te pozvao članove Vlade prvenstveno premijera i ministra zdravstva da učine isto.

- Već idući tjedan mala Mila mora otići u Ameriku. Stavite se u položaj tih roditelja. Očekujem da će svi, koliko mogu, pomoći tom malom anđelu, a mi kao predstavci naroda trebamo pomoći da se prikupi ta iznos i da spasimo taj život - poručio je Bulj.