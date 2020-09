Bulj: Tražim od Vlade da hitno uputi vojsku na granicu, kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo

Zastupnik Mosta navodi kako ilegalni migranti napadaju i uništavaju imovinu lokalnog stanovništva u pograničnom području. Poručio je Vladi da otvori oči i zaštiti ljude, jer će problem u idućim tjednima nabujati

<p>Hrvatska Vlada ponaša se kao Alisa u zemlji čudesa i pozivam ih da otvore oči, poručio je zastupnik Miro Bulj (Most) koji taži da se hitno uputi vojska na granice kako bi se lokalno stanovništvo u pograničnom području zaštitilo od ilegalnih migranata, koji ih napadaju i uništavaju imovinu. </p><p>- Pozivam Vladu da otvori oči i omogući da Hrvatska bude sigurna država, a ne da se dodvorava njemačkoj kancelarki<strong> Angeli Merkel</strong> i njezinoj politici otvorenih vrata za migrante, koja se pokazala pogrešnom - poručio je zastupnik Mosta. </p><p>Od predsjednika Sabora traži da omogući saborsku raspravu o ovoj temi. Bulj je upozorio kako će Hrvatska imati ogromne štete od ilegalnih migranata, dok nam ljudi u pograničnim područjima zaboravljeni.</p><p>- Ovaj veliki problem bačen je pod tepih, ali će nabujati u idućim danima i tjednima - upozorio je Bulj. </p><p>Podsjetio je da je Slovenija odlučila da će vojska pomagati tamošnjoj policiji na granici uvodeći dronove i helikoptere, ali i pojačava represivne mjere. </p><p>Austrijski kancelar <strong>Sebastijan Kurz</strong> nedavno izjavio kako je politika otvorenih vrata prema ilegalnim migrantima bila pogrešna, a naveo je i da će se za nekoliko dana u Sloveniji sastati premijeri Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Austrije oko migrantske krize. Bulj napominje kako sve susjedne zemlje poduzimaju mjere i šalju vojsku na granicu, osim Hrvatske. </p><p>Naveo je da trenutno u BiH ima 60.000 ilegalnih migranata, Turska prijeti puštanjem ilegalnih migranata prema EU. </p><p>- To će sve doći sve do Hrvatske - poručio je.</p><p>Podsjetio je da je na saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost tražio da se hitno održi tematska sjednica o upućivanju vojske na granice jer prema zakonu iz 2016. Hrvatska vojska ima mogućnost ići na granice te na taj način pomoći hrvatskoj policiji, a isto to radi i Slovenija. </p><p>Bulj je naveo kako je trenutno u Hrvatskoj u fokusu Zagreb i koronavirus, no činjenica je da je Hrvatska prva u EU na udaru ilegalnih migranata. </p><p>- Očekuju nas teška vremena, poglavito u pograničnim područjima gdje ljudi žive u strahu za sebe, svoju djecu, starije i nemoćne i imovinu - zaključio je Bulj.</p>