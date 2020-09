Most Miletića predstavlja kao influencera, Selak Raspudić: Nedostaju im radnička prava

<p>Most nezavisnih lista danas je održao tiskovnu konferenciju na temu – influencera i rada od kuće. Na njoj su uglavnom pričali <strong>Marija Selak Raspudić </strong>i Most-ov glavni 'influencer' Marin Miletić.</p><p>- Pandemija je potencirala rad od doma i u tom svjetlu najave izmjene našeg već zastarjelog Zakona o radu i aktualna diskusija o položaju uloge influencera koji ukazuje na potrebu za artikuliranjem i poznavanjem novih oblika rada prisutnih u virtualnom svijetu.</p><p>Influenceri nisu neradnici nego ljudi koji rade od 0 do 24 sata i svoj privatni život su prepustili radu, kod njih je zamućena granica između privatnog i javnog života - kazala je Selak Raspudić, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a541639/Marija-Selak-Raspudic-influenceri.html" target="_blank">N1</a>, navodeći kako tim ljudima nedostaju radnička prava i kako ne mogu odvojiti privatno od poslovnog.</p><p>Poručila je da će Most u Saboru otvoriti raspravu o Zakonu o diskonekciji, kakav ima Francuska. Marin Miletić nakon toga je predstavljen kao jedan od influencera.</p><p>- Porezna uprava nije mi znala reći što napraviti kako bi se to reguliralo. Duboko sam razočaran kad sam vidi kako se napadaju mladi ljudi koji su to što jesu, a neki pojedinci iz našeg društva verbalno ih napadaju. Mi stariji bi mladim ljudima trebali pomoći. Borit ću se za slobodu hrvatskog građana, a napose mladih ljudi koji su napadnuti bez ikakvog razloga - poručio je Miletić.</p>