U moru kandidata za lokalne izbore pojavilo se neočekivano mnoštvo povratnika. Najviše pozornosti privukao je Siniša Vuco. Kao pjevaču ide mu sjajno, ali od politike se dosad nije uspio kruha najesti. Na parlamentarnim izborima 2003. godine lista na kojoj je bio neslavno je propala.

Osam godina kasnije, pokušavajući ući u Sabor, doživio je debakl, koji je zaboravio nakon izbornog potopa 2015. godine. I na jedinim lokalnim izborima na kojima je dosad bio doživio je fijasko, iako je imao socijalan i razvojan program.

“Svatko ima pravo na janjetinu triput tjedno, dvaput doma, a jednom u gostionici”, tako je govorio Vuco.

Nije prošlo! Nije to tako jednostavno “biti populist”, “podilaziti najnižim instinktima” i “govoriti narodu ono što narod želi čuti”, pa potom otići u Sabor ili Općinu i lagodno živjeti na narodnoj grbači. On to najbolje zna. Siniša Vuco je vjerojatno najneuspješniji hrvatski političar svih vremena, no osnivača grupe Klanje ljudi, samozvanoga generala Vasilja Mitua, nemoguće je pokolebati. Sad je zreliji, mudriji. Ima jasnu viziju i nada se da će na proljeće, na lokalnim izborima, kao HSS-ov kandidat, postati splitski gradonačelnik.

Split kao mediteranska metropola

Vuco Split od “Afrike sa strujom” želi pretvoriti u modernu metropolu. “Split treba biti centar Mediterana”, rekao je, priznajući da u politiku želi ući samo kako bi neumorno radio za opće dobro. “Ja sam osiguran, ali želim svojom energijom mijenjati grad nabolje. Ne samo grad, nego i cijelo područje otoka, priobalja i zaleđa koja gravitiraju Splitu.”

Za razliku od Vuce, koji od Splita želi napraviti centar Mediterana, Željko Kerum od toga grada želi napraviti mediteransku metropolu.

- Što točno znači ‘Split kao mediteranska metropola’? To znači da u turizmu moramo biti ono što je Barcelona, da u lučkom prometu i nautici moramo biti ono što je Marseille, a u infrastrukturnom ono što je Monte Carlo - rekao je Kerum, obećavajući da će već na jesen početi “graditi obilaznicu i nadvožnjake koji će spojiti cestu Split - Omiš s brzom cestom u Kaštelima”. Potom će “riješiti izlaze iz Splita na kojima se ljeti stvaraju goleme gužve”, a ima i gotovu studiju za gradnju šetnice od Žnjana do Stobreča te gradnju kongresnog centra s velikim garažama na starom Hajdukovu stadionu.

“Ne treba ni spominjati gradnju istočne obale”, rekao je skromno, priznajući da protivnike uočava jedino pod mikroskopom. Kerumovi rivali su beznačajni, to su uhljebi, politički patuljci, marginalci, Srbi, srpski zetovi i slične, njegovu oku jedva vidljive čestice.

- Kad Marijana Puljak ili HSLS kažu da neće koalirati sa mnom, to vam je isto kao da ja kažem da neću koalirati s Angelom Merkel - kaže Kerum.

"Marijana Puljak uhljebila se u Saboru i Split je više ne zanima, Domovinski pokret vodi Škoro koji je zet jednog vojvode iz Clevelanda, a aktivist Bojan Ivošević je nacionalist, ali ne hrvatski! Dakle, s kime od njih bih ja uopće koalirao?", upitao se Kerum.

S kim bi Kerum koalirao? To se zna. S HDZ-om ili SDP-om. To su velike stranke, poslovao je s obje, imaju slične ciljeve, navike, znaju kako se to radi, kako se provode natječaji. Imaju iskustvo.

Povratnica u politiku Vesna Škare Ožbolt, odvjetnica, sad želi postati gradonačelnica Zagreba.

- Nakon 20 godina vladavine gradonačelnika Bandića jednostavno ne bih mogla zamisliti još četiri godine - rekla je za RTL.

- Kao gradonačelnica voljela bih surađivati s Damirom Vanđelićem kao šefom Fonda za obnovu Zagreba. Veselila bih se da ja budem gradonačelnica, a on šef Fonda. Mislim da bi se stvari počele mijenjati svjetlosnom brzinom i već bi u ovoj godini vidjeli rezultati što se tiče obnove - dodala je Škare Ožbolt.

Penava bi koalirao i s HDZ-om

Ankete pokazuju da će do te suradnje teško doći jer ona neće postati gradonačelnica niti će Vanđelić ostati šef Fonda za obnovu. Zamjerio se Plenkoviću zahtjevom za lustracijom Bandićevih kadrova, kao i svih drugih kandidata koji su od ranije poznati policiji. Kad bi Plenković pristao na takve ucjene, tko bi mu ostao? Ne vodi on red svetog Franje, nego HDZ. Ove godine na listama ćemo gledati novopečene nezavisne kandidate koji su potekli iz hrvatskih najjačih parlamentarnih stranaka.

Za razliku od Vesne Škare Ožbolt, kandidat za gradonačelnika Vukovara Željko Sabo više se nikad neće vratiti svome jatu, SDP-u. Ovaj povratnik u politiku za gradonačelnika Vukovara izabran je 2009. godine, a potom i četiri godine kasnije. Godinu dana kasnije morao je na nove izbore jer mu je srušen proračun.

U zatvoru je potom proveo osam mjeseci zbog pokušaja podmićivanja jedne gradske vijećnice. Pitao ju je nešto tipa “kaj bi ti štela”, ali je snimljen pa je, kako bi rekao Milanović, “ućuziran” na godinu dana. Peđa Grbin raspustio je vukovarsku gradsku organizaciju, a Sabu izbacio iz stranke, pa će na izbore ići kao neovisni kandidat.

Za razliku od njega, Ivan Penava nije izbačen iz HDZ-a, nego je izašao iz stranke, ali se vraća na lokalne izbore s listom koja se zove Ivan Penava nezavisna lista. U koaliciji vidi i HDZ.

- Uvijek smo išli u širokom bloku. To uključuje i HDZ, i to nije šala - rekao je.

Vraća se i Andro Vlahušić, bivši gradonačelnik Dubrovnika i ministar zdravstva. On želi postati gradonačelnik Dubrovnika, s idejom “Grad kakav je nekad bio”. Prije četiri godine nije se smio kandidirati jer je bio pravomoćno osuđen, ali rehabilitacijski rok je istekao potkraj 2019. “Slobodan sam kao ptica i ulazim u utrku za gradonačelnika Dubrovnika”, rekao je.

“Mato Franković, HDZ i partneri u protekle tri godine zadužili su sve nas za više od 300 milijuna kuna, prešli smo zakonski maksimum zaduženja, a kredite još nismo ni počeli vraćati. Oni su u ove četiri godine uništili grad, a ako pobijedim, obećavam kako ću vratiti život u Dubrovnik već ovo ljeto. Naime, pobijedit ćemo pandemiju cijepljenjem i poštovanjem preporuka stručnjaka, uključujući i strane, iz zemalja odakle dolazi najveći broj turista u Dubrovnik“, rekao je.

I Darko Milinović, koji je izbačen iz HDZ-a jer se pobunio protiv Plenkovićeva samovoljnog nametanja ravnatelja NP-a Plitvice, kojom je Ličanima iz ruku izbijen jedini ozbiljan resurs Like, vraća se kao favorit lokalnih izbora. Agencija Promocija plus nedavno je ispitala rejting čelnika stranke LiPO (Milinović, Dabo, Kostelac).

U prvom krugu među ponuđenim kandidatima Milinović je dobio 43 posto glasova. Ako bi se 17 posto neodlučnih proporcionalno rasporedilo, Milinović bi pobijedio već u prvom krugu. Oko 58 posto ispitanika o Milinoviću misli izrazito ili uglavnom pozitivno, što je raritet u Hrvatskoj.

Stipe Gabrić Jambo kandidirat će se za gradonačelnika Metkovića kao nezavisni kandidat. Najavljuje procvat grada.

- Posljednjih osam godina Metković stagnira. Ako ja dobijem mandat za gradonačelnika, Metković će procvjetati - rekao je za Metković news.

Dvije najveće stranke, HDZ i SDP, u četiri najveća grada nemaju pravih kandidata. Davor Filipović u Zagrebu je kandidiran kako bi Bandić imao nesmetani prolaz (on u Gradu drži i svoje i HDZ-ove ljude), dok je SDP u zadnji tren izvukao zeca iz šešira - Joška Klisovića. Upitno je što će biti u Rijeci, gdje nakon povlačenja Obersnela, koji je na čelo grada došao neko vrijeme nakon Lenjinove smrti, SDP nema kandidata.

Tamo i Katarina Peović računa na mogućnost pobjede.

Kako je jasno da urbana Hrvatska ne vidi gradonačelnike u SDP-u i HDZ-u, možemo samo zamisliti kakve se sad zakulisne priče odvijaju te u koliko se kleti, podruma i sličnih prostora čuju famozne riječi: “Reci, kaj bi štel biti...”.