Lokalni izbori se približavaju, kampanje se zahuktavaju, već se važu potencijalne koalicije i nabadaju favoriti, a politički znalci i neznalci svih provenijencija polako, ali sigurno, grade strategije budućih župana, načelnika i gradonačelnika.

Ni Split nije iznimka. Osim Željka Keruma i Siniše Vuce, dvojice medijski najisturenijih i najosebujnijih kandidata koji su izrazili svoje želje za vođenjem grada pod Marjanom, postoji još cijeli niz potencijalnih poteštata. Tu je HDZ-ov Vice Mihanović, zatim SDP-ov Ante Franić, Centrov Ivica Puljak, nezavisna Branka Ramljak, HSLS-ov Zdeslav Benzon, kao i poduzetnik Tomislav Mamić.

A tu je i Bojan Ivošević, kojeg je HRT u nedavnom pregledu splitskih kandidata zaboravio spomenuti. Možda pamtite ovog mladog aktivista po onoj prilici kad mu je Kerum prijetio čupanjem gučka, ili kad ga je ono po Matejušci natjerivao vlasnik lokalne tvrtke. Možda je ipak najpoznatiji kao glasnogovornik popularne Dnevne doze splitskog nereda, Facebook stranice posvećene kritici gradskog komunalnog nereda, sumnjivih natječaja i nezakonitih marifetluka. Prgava stranica je u relativno kratkom vremenu postala utjecajna na lokalnoj razini, a svojim nekonvencionalnim pristupom rješavanju splitskog nereda uspjela je polučiti vidljive rezultate.

Ivoševića, koji na ove izbore ulazi u sastavu nezavisne liste 'Kandidati bez kompromisa', uhvatili smo na pauzi na poslu i kratko popričali o budućim političkim planovima.

Je li moguće u politici biti bez kompromisa?

Moguće je, ukoliko ne pristajete na ništa protivno javnom interesu. Jedina je moguća suradnja s političkim opcijama u preispitivanju prioriteta u kontekstu koja ulica je bitnija da se obnovi ili je li vrtić bitnije napraviti u A ili B kotaru. O tome se može pričati, ništa protivno javnom interesu za nas nije opcija.

Što se tiče ideološkog pitanja, s kim ste otvoreni za suradnju?

Ideološki, prihvatljivi su nam svi koji poštuju Ustav Republike Hrvatske. Spremni smo surađivati sa svim političkim opcijama čiji zahtjevi u političkom djelovanju ne izlaze iz okvira ustava. Također, uvjet je da nisu sudjelovali u vlasti u Splitu u zadnjih više od deset godina, kad su se opcije raznih političkih predznaka iživljavale nad našim gradom.

Tko vam onda ostaje?

- Mi poprilično jasno definiramo s kim možemo pričati. Za nas su prihvatljivi: Centar, Most, Pametno za Split i Dalmaciju, kao i sve nove opcije koje jasno naznače da im nikakva koalicija i suradnja s HDZ-om, SDP-om, HGS-om i njihovim satelitima nije opcija te koji unutar sebe nemaju otprije kompromitirane kadrove. Nemamo problem to reći, strogi smo, ali jedino tako možemo naprijed.

Koliko vam aktivistička pozadina pomaže ili odmaže u politici?

Aktivist sam od 18 godine. Pomaže mi kod birača jer građani cijene i prepoznaju beskompromisni stav bez uvijanja i pošteda ljudi koji su problem ovog grada. Ali isto tako može odmoći kod pregovora za stvaranje širih platformi jer imamo poprilično stroge kriterije.

Šta vas je nagnalo da se uključite u politiku?

Prije svega, određena frustracija stanjem u gradu gdje, unatoč svom našem aktivizmu i stvarima koje smo promijenili, ima onih na koje aktivizam nema utjecaja već na njih utječe samo politika koja ignorira glas naroda i podilazi interesnim skupinama. I to na štetu javnog interesa.

Mogu li se te interesne skupine pobijediti?

- One se mogu razbiti. Treba im jasno i glasno reći ne, treba naći beskompromisne i nekorumpirane ljude koji su se spremni zamjeriti i po cijenu neugodnonosti koje mogu doživjeti u privatnom životu.

Kad smo kod neugodnosti, kako se namjeravate baviti politikom sa strankom Željka Keruma koji vam je prijetio čupanjem grkljana?

S njima ne treba raditi. Treba ih poslati na ovim izborima u oporbu, a nakon toga u političku ropotarnicu povijesti. Dakle, u početku u oporbu jer kad su oporba, makar na papiru, niti djeluju niti postoje pa i nisu nekakav problem.

Bojite li se?

Ne plašim se. U životu sam preživio sve i svašta, rekao sam da ću se boriti za ono što je ispravno i da će uvijek biti nekoga kome smeta. Samo treba ignorirati strah i ići hrabro naprijed.

Šta je učinkovitije, u smislu mijenjanja stvari, aktivizam ili politika?

U zadnje četiri godine mislim da su aktivisti dokazali da su učinkovitiji od aktualne političke scene, ali svakako je učinkovitije ako preuzmete vlast i sami birate kako voditi grad nego da konstatnno drugom žugate što učiniti.

Što namjeravate, u slučaju pobjede, prvo učiniti?

U gradskim firmama i ustanovama i dalje ne postoji obveza javnog natječaja pri zapošljavanju. To bi se prvo trebalo promijeniti. Prvog dana bi napravili potez za koji zadnje tri vlasti nisu imale hrabrosti: odbiti sve zahtjeve za legalizaciju bespravnih objekata u Park šumi Marjan koji od 2011. sve vlasti skrivaju u ladicama jer ih po nijednom zakonu Republike Hrvatske ne mogu odobriti, a u slučaju odbijenice ih moraju poslati ministarstvu na daljnju proceduru. Svakako, tu je i želja za izradom novog komunalnog reda i svih popratnih odluka te pokretanje procedure i izrade novog Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana. Potpuno novog. To je to za prvi dan.

Koji je dugoročniji plan ili projekt za poboljšanje grada?

Dugoročniji, nulti projekt koji bi se morao izvesti do 2025. jest sređivanje izlaza iz trajektne luke. On bi se morao realizirati u suradnji s Hrvatskim cestama. Nedopustivo je da cijeli promet s obale i svih otoka ide preko jednog malog mostića i jedne cestovne trake. Nužno je za cijelu državu da se to realizira.

Kako komentirate zaboravnost HRT-a o uključivanju vaše liste u svom prilogu?

- Nažalost, iako smo javno objavili kandidaturu, javni servis nije našao shodno niti spomenuti nas u prilogu o izborima u Splitu, premda su izjave uzeli od doslovno svih kandidata, kao i dva predsjednika lokalnih ogranaka stranaka. Nadamo se da će ubuduće profesionalnije obavljati svoj posao i u skladu s demokratskim načelima svima dati jednak prostor za predstavljanje građanima.

Želite li nešto poručiti Splićanima?

Znam da su razočarani u politiku, ali oni koji žive na njihovoj grbači uvijek izlaze na izbore, stoga im želim poručiti da mi vjerujemo u njih kao građane i nadam se da će oni vjerovati u nas kao kandidate.