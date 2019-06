Bunjac tužio državu jer su mu razbili Dolce&Gabbana naočale

To apsolutno nije pravedno, ali očito nisam niti prvi niti zadnji koji ne može dobiti pravdu na sudu. Sudovi očito štite policiju, kazao nam je Branimir Bunjac, bivši zastupnik Živoga zida.

Pogledajte video s deložacije iz 2017.

Potvrdio nam je da je tužio državu za naknadu štete jer su mu policajci na deložaciji prije dvije godine razbili naočale. Potvrdio je da se i radio o okvirima poznate marke Dolce & Gabbana. Sud je odbio njegov zahtjev i nije se žalio na tu odluku, ali je morao platiti oko 2000 kuna sudskih troškova. Naočale su vrijedne do 3500 kuna.

- Imam astigmatizam i to su bila posebna tanka stakla. Inače bi morao nositi "pepeljare". Bez naočala poluslijep hodam po ulici i potpuno je nerealno obrazloženje da sam sam sebi srušio naočale. Policajci su prekršili zakon jer mi nisu htjeli dati zapisnik o šteti i prekršili su moja građanska i ljudska prava. Iako su mi odvjetnici savjetovali da se žalim, nisam to učinio jer sam vidio gdje to ide. No, i dalje smatram da je moj zahtjev potpuno nepravedno odbili - kaže nam Bunjac.

Prema presudi čije dijelove je objavio Jutarnji list, sud je pregledavajući policijske snimke zaključio da je Bunjac sam srušio naočale dok su aktivisti blokirali put policiji sjedeći na podu. Nakon toga je netko od policajaca stao na naočale. Sud je zaključio da ne postoji protupravnost štetne radnje jer su naočale zgažena kao posljedica zakonite primjene policijskih ovlasti.