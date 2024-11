Bunkeri superbogatih u slučaju apokalipse: Gomilaju oružje, tu se planiraju skloniti od svijeta...

Prvo pandemija korone, pa onda rat u Ukrajini, zatim sukob Hamasa i Izraela koji se prelio i na ostatak regije... Samo su neki od razloga zašto je pokret "Preppersa" uhvatio sve više maha po cijelom svijetu. Ukratko, ako niste upoznati s pojmom, u "Prepperse" se svrstavaju svi oni koji se pripremaju za potencijalne katastrofe.

Jedni su sigurni da slijedi 3. svjetski rat, drugi vjeruju kako stiže nova pandemija, treći su sigurni u ekonomski kolaps, oni 'maštovitiji' kažu da se spremaju za zombi apokalipsu... Opcija je na tisuće.

I prosječna osoba može nagomilati nešto hrane i oružja, oni dubljih džepova mogu eventualno izgraditi bunkerčić...

Ali ako strahujete od apokalipse, a novac vam nije problem, postoji sasvim drugi svijet...

'Plan za izlaz'

Dio vas već je čuo za bunkere s luksuznim apartmanima u kojima možete pričekati da stvari na površini postanu sigurne, ali oni su popularni kod milijunaša. Milijarderima se i ne dijeli bunker sa stotinama drugih obitelji.

- Više od polovice milijardera koje poznajem ima 'osiguranje u slučaju apokalipse'., kako mi to nazivamo. Posjeduju privatne bunkere koje namjeravaju koristiti u slučaju apokaliptičnog događaja. Imaju 'plan za izlaz' - priznao je svojevremeno Reid Hoffman, jedan od osnivača LinkedIna, pisao je The New Yorker.

Ali bunker vam ništa ne znači ako ste zapeli negdje na sastanku u velikom gradu... Treba nekako i doći do sigurne zone. Jedan od direktora velikog investicijskog fonda priznao je u anonimnom razgovoru za New York Times prije nekoliko godina kako se 24 sata dnevno, ma gdje god bio, u njegovoj blizini nalaze helikopter i pilot koji ga je spreman odvesti do njegova podzemnog bunkera.

Steve Huffman, jedan od osnivača Reddita, opremio je svoj dom u San Franciscu oružjem i motociklima, a odradio je i operaciju vida kako bi si povećao šanse za preživljavanje u slučaju apokalipse. Njegove riječi, ne naše. Na istu operaciju otišao je Yishan Wong, jedno vrijeme direktor Reddita.

Antonio Garcia Martinez, jedan od bivših ključnih ljudi Facebooka kupio je veliki otok opremljen solarnim panelima, na kojem drži i veću količinu naoružanja... Kaže kako ga je strah da tehnologija prebrzo napreduje.

A to su samo oni koji su priznali da se pripremaju za nešto...

Kako je rekao Hoffman, razloga za pripremu je više.

'Logičan potez'

- Dio milijardera kupuje bunkere za smak svijeta jer strahuju od reakcije ljudi. Već se dulje radi na tehnologijama koje će zamijeniti dosta ljudske radne snage, pa ih je strah da masa ne krene na njih. Drugi razlog su politički nemiri. Pad sistema izazvao bi kaos. - rekao je svojevremeno Hoffman.

Njegov bivši kolega Wong lijepo je elaborirao cijelu situaciju.

- Nije da većina vjeruje kako je to realna mogućnost, ali vjeruju kako postoji šansa da se nešto tako dogodi. A kad imate dovoljno novca na raspolaganju, onda je to logičan potez...

Mark Zuckerberg, 'gazda' Facebooka, ima luksuzni kompleks na havajskom otoku Kauai, koji uključuje podzemni bunker, pisali su američki mediji. Cijeli projekt gradnje obavijen je velom tajne, bunker je navodno opremljen vlastitim izvorima energije, ima ogroman spremnik vode... Dođe li do katastrofe, tu bi Zuck i društvo trebali biti sigurni... NY Post pisao je kako je Zuckerberg u gradnju imanja i bunkera uložio 260 milijuna dolara.

Kod milijardera iz cijelog svijeta posebno je popularna jedna lokacija - Novi Zeland. Oni su tamo pokupovali tolike količine teritorija na kojima su sagradili svoje podzemne bunkere, da je novozelandska Vlada morala mijenjati svoje zakone.

- Novi Zeland je već utopija - rekao je prije nekoliko godina Peter Thiel, poduzetnik čije se bogatstvo procjenjuje na gotovo 15 milijardi dolara. On je još 2011. godine uspio i 'kupiti' državljanstvo Novog Zelanda. Rekao je i kako ima 'izlaznu rutu' koja ga može dovesti do njegova imanja na Novom Zelandu, ali, očekivano, nije htio otkriti detalje.

A zašto baš Novi Zeland? Pa, prema Business Insideru, Thiela je inspirirala knjiga " Kako preživjeti i uspjeti u slučaju apokalipse" Jamesa Dalea Davidsona iz 1997. godine. U njoj je Novi Zeland spomenut kao idealna lokacija za preživljavanje apokalipse. Knjiga govori o skupini pojedinaca koji bi se skrili od kolapsa društva, pričekali da prođe kaos, a onda krenuli ponovno sve graditi i vladati.

I razni stručnjaci iz raznih polja potvrđuju da je Novi Zeland 'idealan' za bijeg od raznih katastrofa... Niska gustoća naseljenosti, stabilnost klime, udaljenost od glavnih seizmičkih zona, obilje prirodnih resursa, naravno i geografska izolacija... Samo su neki od razloga za popularnost Novog Zelanda...