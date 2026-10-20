Bunt profesora i književnika: 'Učenici će zbog novog eseja na maturi još manje čitati...'

Rijetko kad oko nečega u obrazovanju reagira i zajednica izvan samih prosvjetnih redova, kao što su reagirali oko najave uvođenja novog eseja na državnoj maturi. Nakon što je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio kako će na državnoj maturi 2028. godine učenicima, uz esej na temu lektirnog djela, ponuditi i esej na zadanu temu, vrlo brzo javile su se brojne nastavnice i nastavnici hrvatskog jezika kritizirajući takvu odluku.

Dvije nastavnice, Alma Majcenović i dr. sc. Marina Katinić Pleić, pokrenule su i peticiju “Apel za knjigu na maturi”, koja je do ovoga tjedna prikupila već više od 1700 potpisa.

'Razgovaraju na instaengleskom'

- Kao nastavnici svjedočimo i pojavi sve slabijega razumijevanja teksta kao cjeline, pogotovo književnoga teksta, kao i tomu da srednjoškolci sve teže razumiju tekstove koji su ne tako davno bili dio osnovnoškolskih kurikula. Svjedočimo kako se učenici nerijetko ne mogu sjetiti uobičajenih hrvatskih frazema, a na hodnicima škole razgovaraju na ‘instaengleskom’ - navode nastavnice.

- Apel smo pokrenule iz perspektive stručne inicijative, kao nastavnice koje rade u nastavi. Naš cilj je bio izazvati javnu raspravu, a to se i dogodilo. Naš drugi korak je bio izazvati reakciju institucija i to smo uspjele, podržali su nas Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, HAZU, Matica hrvatska i Društvo hrvatskih književnika. Vidimo u tome neko moguće rješenje, jer to jest u korijenu problema, da se odluke donose s jednom radnom skupinom unutar Centra, bez uvida u razmišljanje nastavnika ili viših instanci, kao što su fakultet, stručnjaci... - kaže za 24sata Alma Majcenović, nastavnica hrvatskog jezika u Školi suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

'I Glembajevi govore o bliskim nam temama'

Među argumentima koje ističu autorice peticije, ali i mnogi potpisnici, i činjenica je da se gradivo s državne mature više obrađuje na nastavi. Ako se uvodi esej koji ne zahtijeva lektire, smanjit će se taj rad koji ne utječe samo na maturu. Čitanje lektira, posebno zahtjevnih djela, ne svodi se na to da se učenike prepušta tekstovima koje ne razumiju, ističe Alma Majcenović. Upravo zajedničkim obrađivanjem tekstova, metodičkim pristupom, kod učenika se razvija ključna vještina kritičkog razmišljanja i dubinskog čitanja.

- Vještina dubinskog čitanja važna je za razne životne situacije, od čitanja uputa za lijekove, pa do biranja zastupnika za parlament. Moje je iskustvo da kad učenici doista čitaju zahtjevnija djela i ulože svoj trud te imaju priliku voditi raspravu o njima, oni shvaćaju da i ta djela obrađuju njima bliske teme. ‘Glembajevi’ govore o obiteljskim odnosima, ‘Gospodski Kastor’ S. S. Kranjčevića o ljudima koji idu linijom manjeg otpora zbog vlastitog interesa... I to se sve i danas događa oko nas, a kroz lektiru imamo priliku s njima razgovarati kako da se postave - kaže Alma Majcenović.

'Teška pedagoška pogreška'

Reakcije su došle i iz institucija poput HAZU i Matice hrvatske, čiji su članovi izrazili zabrinutost.

- Mogućnošću odabira između dviju vrsta eseja učenicima se izravno poručuje da nije nužno čitati školsku lektiru i pripremati interpretacijski esej. Takvom mogućnošću izravno ih se upućuje da idu ‘linijom manjeg otpora’, a to je štetno ne samo za njihovu jezičnu i opću humanističku kulturu, koja u javnom prostoru ionako trpi mnoge udarce, nego je i teška pedagoška pogreška - navela je Matica hrvatska u svojem priopćenju.

Nekoliko promjena pravila pisanja

Pravila pisanja mijenjala su se nekoliko puta. Od uvođenja državne mature 2010. do 2022. godine, pisale su se dvije razine ispita iz hrvatskog jezika (viša A i osnovna B) i tri vrste eseja.

Maturanti su se pripremali za tri moguća oblika eseja: interpretativni (analiza književnog teksta), usporedni (usporedba dvaju tekstova ili tekstova i medijskih sadržaja) te raspravljački esej (iznošenje argumenata na temelju ponuđenog teksta, popularan na B razini).

Popis djela za esej bio je opširan, često i više od 15 djela za višu razinu.

Od 2019. do 2022. godine esej se bodovao, ali nije bio uvjet za prolaznu ocjenu. Mnogi su to koristili i predavali potpuno prazan papir.

U školskoj godini 2022/2023. NCVVO uvodi jedinstveni ispit iz Hrvatskoga jezika, te vraća pravilo po kojem je uvjet za prolaz tog ispita postizanje minimalnog praga i na testu i na eseju. Uvodi se i pisanje isključivo interpretacijskog eseja prema zadanim književnim djelima. Prije dvije godine njihov broj je smanjen na šest.

'Traje savjetovanje s Ministarstvom'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako nije riječ o definitivnoj odluci te da će Ministarstvo “saslušati argumente jedne i druge strane i onda će se donijeti odluka”. No upozorio je kako se nitko nije bunio kad se četiri godine matura mogla položiti bez napisanog eseja pa su mnogi učenici predavali doslovce prazne papire.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović na naš upit o tome hoće li ići na odgodu uvođenja novog eseja, odgovorio je kako je “u tijeku planirano savjetovanje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih”.

- Trenutačno bismo se suzdržali od komentara. Sve odluke o daljnjim koracima donijet ćemo u suradnji sa stručnjacima i spomenutim ministarstvom, kao što je otpočetka planirano - poručio je Filipović.