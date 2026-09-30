Maturanti će od 2028. moći birati kakav će esej pisati: Za jedan ne treba lektira!

Dolaskom nove projektne koordinatorice za državnu maturu iz hrvatskog jezika Korane Svilar, od siječnja smo počeli pripremu jedne velike promjene. Uz interpetacijski esej prema jednom šest lektirnih naslova, kakav se piše sad, odlučili smo maturantima na maturi 2028. godine ponuditi još jedan esej, najavio je u srijedu Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Odnosno, učenici koji su sad treći razred srednje škole, na maturi će moći izabrati hoće li pisati esej prema lektirnome naslovu, ili esej na zadanu temu koji pišu slobodnim stilom. Promjena će sigurno izazvati veliko zanimanje među srednjoškolcima, a učenici trećih razreda imat će priliku 15. veljače 2027. pisati probnu državnu maturu upravo s izborom dva eseja.

Teme koje su im bliske

Ovim esejom učenici će dobiti priliku da pokažu funkcionalnu pismenost kroz pisanje o temi koja im je bliska, istaknula je Korana Svilar.

- Novi esej neće biti neobičan nastavnicima, jer oni na taj način rade s učenicima i inače. Imat će samo jedan uvjet, a to je jezik i komunikacija. Odnosno, isključuju se ishodi koji su spadali u domenu jezika i stvaralaštva, jer neće imati polazni tekst, kao esej koji se piše prema lektirnim naslovima - kazala je.

Foto: 24sata

Njezina kolegica iz skupine Sunčica Podoreški na primjeru je pojasnila kako će to izgledati.

Učenici će dobiti zadanu temu, za primjer je odabrana "Odjeća kao znak osobnosti". Esej i dalje mora ispunjavati kriterij broja riječi - minimalno 440, te mora imati trodjelnu strukturu, uvod, raspisanu temu i zaključak.

- Kroz esej će ih navoditi smjernice, u uvodu se traži predstavljanje teme, kroz središnji dio razrada teme, znači, trebaju objasniti kako način odijevanja odražava nečije vrijednosti i karakter. Druga smjernica će biti da objasne je li važnije pratiti trendove ili razviti svoj stil, te donose li ljudi prebrzo zaključke o drugima na temelju odijevanja. Tim smjernicama želimo učenike ograničiti u iznošenju stavova, da bi ih se moglo lakše i objektivnije ocjenjivati - kazala je Podoreški.

Pojasnila je i kako će uzeti u obzir da zadatak ne bude prekompleksan za pristupnike, koji nisu svi iz gimnazija, niti imaju isto društveno-humanističko obrazovanje.

- Mi svakom eseju pristupamo na temelju dosadašnjih učeničkih napisanih eseja i oblikujemo očekivanja. To neće biti očekivanja samo za učenike gimnazija, već za široku populaciju. Ima jako puno tema koje su im relevantne - rekla je.

Uvjet za prolaz mature iz hrvatskog

I ovaj esej pratit će tekst, književni, novinarski ili neki drugi, koji će biti orijentacijski, odnosno, neće biti obavezna polazišna točka za pisanje kao kod sadašnjeg eseja.

- Ključna rečenica je: Pročitajte književni tekst koji vam može poslužiti kao inspiracija, poticaj. To će biti tekst koji služi tome da usmjeri učenika da može početi promišljati o smjernicama i temi. Učenik ga može skroz odbaciti, ne treba ga ni čitati - istaknula je Podoreški.

Korana Svilar dodala je kako je kako će učenici trebati izložiti ključne argumente i odgovore na zadane smjernice.

- Očekuje se da pišu prema pravopisnim i gramatičkim pravilima, a imat ćemo četiri sastavnice vrednovanja: Ostvarenost teme, argumentacija, povezanost teksta i jezična točnost. Kao i dosad, učenik za esej neće dobiti bodove ako nije ispunjen uvjet ostvarenosti teme, ako je rukopis nečitak, ili ako učenik piše velikim tiskanim slovima - pojasnila je.

Esej i dalje ostaje uvjet za prolaz mature iz hrvatskog jezika. Za ovogodišnju maturu, koja se piše u lipnju 2027. godine, ostaju dva praga prolaznosti, 30 posto za predmete društveno-humanističkog područja, te 25 posto predmete prirodoslovnog područja.

'Otvoreni smo za savjete stručnjaka'

- Ovo je dobro jer državna matura pokušava pratiti promjene u obrazovanju i dobro je da se uvode promjene s obzirom na promjene u društvu i obrazovanju. Ako svi na maturi budu morali više slobodno pisati, nitko sretniji od mene - zaključila je Svilar.

Filipović je istaknuo kako ovom promjenom žele školski esej i funkcionalnu pismenost zadržati na visokoj razini, te da se ovakav esej već primjenjuje na engleskom jeziku.

- To podrazumijeva niz važnih uvjeta, ali onima koji mogu funkcionalnu pismenost izraziti pisanjem na zadanu temu sad pružamo priliku da to i učine. Otvoreni smo za sve konstruktivne savjete stručnjaka, institucija, nastavnika - dodao je.

NCVVO će do kraja godine održati stručne edukacijske skupove za nastavnike.

Filipović je odgovorio i na pitanje o lošim uvjetima u kojima su nastavnici ovo ljeto ispravljali mature. Rekao je kako će u novom javnom pozivu tražiti najbolje moguće uvjete.