Bura oko otpada u Gospiću, Ministarstvo tvrdi: 'Šire se netočne informacije...'

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije utorak je upozorilo na "netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću" od strane pojedinih političkih aktera, dodavši da je dio neopasnog otpada koji ide u cementare više puta ispitan od ovlaštenih laboratorija. "Posljednjih dana dio političkih aktera ponovno u javnosti plasira netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću, kojima se građane pokušava uvjeriti da se neopasan otpad proglašava opasnim, da se otpad samo premješta s jedne lokacije na drugu te da se na lokaciji ništa ne poduzima", priopćilo je Ministarstvo naglašavajući da su sve te tvrdnje netočne.

Posebno ih zabrinjava činjenica da se oko "jednog od najozbiljnijih okolišnih problema u Hrvatskoj ponovno pokušava graditi politička kampanja na strahu građana" te iz Ministarstva poručuju da će se sanacija provesti i otpad zbrinuti. "A o tome što je opasno, a što nije, odlučuju analize i struka, a ne političke konstrukcije", poručuju.

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Neopasni dio otpada koji se nalazi u velikim, tzv. "big bag" vrećama i čija je sanacija već započela, zbrinut će se u cementarama Holcim u Istri i Nexe u Našicama. Lokalno stanovništvo prosvjedovalo je zbog te odluke, a jedno je vrijeme bila i blokirana cesta prema istarskom mjestu Koromačno gdje se nalazi cementara Holcim.

Ministarstvo naglašava da su taj otpad višestruko ispitivali strani ovlašteni laboratoriji, a sve analize javno su dostupne na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

"Zbrinjavanje tog neopasnog otpada u cementarama koje za to imaju sve potrebne dozvole nije nikakvo 'premještanje otpada s jedne točke na drugu', kako ga pojedinci pokušavaju prikazati. Riječ je o korištenju odgovarajuće pripremljenog otpada kao zamjenskog goriva u redovitom procesu proizvodnje klinkera, u skladu s propisanim tehnološkim postupcima i okolišnim dozvolama", ističe Ministarstvo.

Riječ je o tek manjoj količini, oko 1.5 posto, od ukupne količine otpada obuhvaćene sanacijom u Gospiću, a u slučaju da pojedina pošiljka ne zadovoljava uvjete propisane dozvolom konkretnog postrojenja, "neće biti prihvaćena u cementari, već će Fond osigurati odgovarajuće postupanje s tim otpadom u okviru ostalih faza sanacije", navodi Ministarstvo.

Ovih dana započinje odvoz rasutog otpada uz silos na lokaciji PPK Velebit

Opovrgava i tvrdnje da sanacija otpada na lokaciji PPK Velebit još nije započela, navodeći su u tijeku radovi na privremenom prekrivanju zakopanog dijela otpada.

"Također je temeljem provedenog javnog natječaja odabrana zajednica ponuditelja koja će ovih dana biti uvedena u posao te će započeti odvoz rasutog otpada uz silos koji će se zbrinjavati u inozemnim postrojenjima za termičku obradu otpada", dodaje Ministarstvo.

U pripremi je i tender za nabavu izvođača za sanaciju zakopanog dijela otpada, odnosno o približno 33.000 tona zakopanog materijala. Preliminarnom je procjenom utvrđeno da oko 40 posto čine zemlja i kamenje, pri čemu iskopani uzorci sugeriraju i mogućnost većeg udjela zemlje i kamenja, navodi Ministarstvo.

U priopćenju se navodi i da će Fond za zaštitu okoliša i dalje sufinancirati nova mjerenja kvalitete zraka, a dosadašnje su analize pokazale da nije bilo odstupanja od graničnih vrijednosti.

"Ako postoje konkretni podaci o prekoračenjima ili ugrožavanju zdravlja građana, oni moraju biti utemeljeni na rezultatima mjerenja i stručnim nalazima. Zdravlje građana preozbiljna je tema da bi se o njemu sudilo na temelju političkih procjena, neprovjerenih tvrdnji i izjavama pojedinaca bez ikakvih dokaza", poručilo je, među inim, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.