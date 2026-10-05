Saborski zastupnik Zvonimir Troskot istaknuo je potrebu za parlamentarnim nadzorom nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije zbog ozbiljnih propusta u slučaju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ugrozio sigurnost regije.
Mostovac traži nadzor SOA-e zbog otpada u Gospiću: 'Netko za ovo mora odgovarati'
Saborski zastupnik Zvonimir Troskot najavio je danas da će Most tražiti parlamentarni nadzor nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije, odgovornost njezina vodstva i izradu nove Strategije nacionalne sigurnosti zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću.
Smatra da je slučaj pokazao ozbiljne propuste sigurnosnog sustava.
- Ne govorimo o lokalnom kriminalu niti incidentu koji se može svesti na nekoliko pojedinaca. Ako je SOA raspolagala informacijama o onome što se događa u Lici, mora se utvrditi što je nakon toga poduzela i zašto najviše instance države nisu bile upoznate s tim fenomenom i ugrozom 2022. godine - rekao je Troskot.
Mostovac je ustvrdio da je Vlada preko svojih institucija sudjelovala u 'bioterorističkom činu nad Likom'. Za takvu kvalifikaciju nije iznio dokaze.
Prošli je tjedan održana zatvorena sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zbog otpada u Gospiću. Tada je javnost saznala da je SOA još 2022. imala izvor informacija o otpadu da je saznanja proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu.
Kasnije su i Ured predsjednika RH, Ured predsjednika Sabora i Vlada priopćili da o tim saznanjima SOA-e nisu bili obaviješteni.
Državni inspektorat tvrdi da je prvu prijavu o odlaganju otpada u Gospiću primio tek 21. lipnja 2023. od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Troskot je kritizirao i SOA-u, jer osobno nisu bili na sjednici Odbora.
- Sigurnosno-obavještajna agencija mora doći pred Hrvatski sabor. Parlamentarni nadzor ne može se svesti na nekoliko stranica izvješća iza kojih nema mogućnosti postavljanja pitanja - rekao je.
Most će, prema njegovim riječima, tražiti utvrđivanje odgovornosti u vodstvu SOA-e. Prozvao je Davida Franića, predstavnika ravnatelja SOA-e.
- Ako institucija koja je zadužena za prepoznavanje sigurnosnih ugroza nije pratila slučaj ovakvih razmjera ili nije poduzela sve što je mogla, onda netko za to mora odgovarati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+