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ZVONIMIR TROSKOT

Mostovac traži nadzor SOA-e zbog otpada u Gospiću: 'Netko za ovo mora odgovarati'

Piše Ivan Štengl,
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Mostovac traži nadzor SOA-e zbog otpada u Gospiću: 'Netko za ovo mora odgovarati'
Zagreb: Zvonimir Troskot o opasnom otpadu u Gospiću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Saborski zastupnik Zvonimir Troskot istaknuo je potrebu za parlamentarnim nadzorom nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije zbog ozbiljnih propusta u slučaju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ugrozio sigurnost regije.

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot najavio je danas da će Most tražiti parlamentarni nadzor nad radom Sigurnosno-obavještajne agencije, odgovornost njezina vodstva i izradu nove Strategije nacionalne sigurnosti zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću.

Smatra da je slučaj pokazao ozbiljne propuste sigurnosnog sustava.

- Ne govorimo o lokalnom kriminalu niti incidentu koji se može svesti na nekoliko pojedinaca. Ako je SOA raspolagala informacijama o onome što se događa u Lici, mora se utvrditi što je nakon toga poduzela i zašto najviše instance države nisu bile upoznate s tim fenomenom i ugrozom 2022. godine - rekao je Troskot.

Mostovac je ustvrdio da je Vlada preko svojih institucija sudjelovala u 'bioterorističkom činu nad Likom'. Za takvu kvalifikaciju nije iznio dokaze.

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Prošli je tjedan održana zatvorena sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zbog otpada u Gospiću. Tada je javnost saznala da je SOA još 2022. imala izvor informacija o otpadu da je saznanja proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu.

Kasnije su i Ured predsjednika RH, Ured predsjednika Sabora i Vlada priopćili da o tim saznanjima SOA-e nisu bili obaviješteni.

Državni inspektorat tvrdi da je prvu prijavu o odlaganju otpada u Gospiću primio tek 21. lipnja 2023. od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Troskot je kritizirao i SOA-u, jer osobno nisu bili na sjednici Odbora.

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- Sigurnosno-obavještajna agencija mora doći pred Hrvatski sabor. Parlamentarni nadzor ne može se svesti na nekoliko stranica izvješća iza kojih nema mogućnosti postavljanja pitanja - rekao je.

Most će, prema njegovim riječima, tražiti utvrđivanje odgovornosti u vodstvu SOA-e. Prozvao je Davida Franića, predstavnika ravnatelja SOA-e.

- Ako institucija koja je zadužena za prepoznavanje sigurnosnih ugroza nije pratila slučaj ovakvih razmjera ili nije poduzela sve što je mogla, onda netko za to mora odgovarati.

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