Bura poharala Dalmaciju: U Makarskoj otpuhalo Toyotu Prema podacima DHMZ-a bura u Makarskoj puše na udare do orkanskih 169 km/h. U dubrovačkoj zračnoj luci izmjereni su udari do 133 km/h, a u Splitu (Marjan) bura ima udare do 126 km/h