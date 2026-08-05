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Bura zbog toples susjede u Splitu: 'Gola šeta po balkonu, namjerno okreće stražnjicu...'

Piše 24sata,
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Bura zbog toples susjede u Splitu: 'Gola šeta po balkonu, namjerno okreće stražnjicu...'
Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGOSTOCK
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Kći vlasnice kuće tvrdi da podstanari nisu plaćali najamninu ni režije, da su bazenom ugrozili balkon te da su noću stvarali veliku buku.

Digitalni nomad (58) i njegova supruga (44) završili su pred splitskim sudom zbog narušavanja javnog reda i mira u kući podno Marjana. Muškarac je kažnjen s 300 eura, uz 100 eura sudskih troškova, dok je žena dobila kaznu od 700 eura zbog galame te navodnog kupanja i šetanja u toplesu na balkonu, na koji su bez dopuštenja vlasnice postavili bazen, piše Hajdi Karakaš za Jutarnji list.

Supružnici su odbacili optužbe, tvrdeći da je sukob nastao nakon spora sa stanodavkom oko najamnine. Navode da su im isključeni voda i struja, a brave promijenjene dok ih nije bilo.

„Na kraju smo spavali u autu po ovoj vrućini, a ona nas je prijavila policiji i sve izmislila“, rekao je 58-godišnjak. Njegova supruga ustvrdila je da se kupala isključivo u bikiniju. „Živjeli smo u Španjolskoj dvije godine i tamo je normalno da se ljudi kupaju u toplesu“, dodala je, iako je istodobno negirala da je na balkonu bila bez gornjeg dijela kupaćeg kostima.

Kći vlasnice kuće tvrdi da podstanari nisu plaćali najamninu ni režije, da su bazenom ugrozili balkon te da su noću stvarali veliku buku. 

-Čak su me i susjedi zvali da mi kažu kako se gospođa šeta gola po balkonu, namjerno okreće stražnjicu i provocira. Kad sam je htjela i na to upozoriti, nisu me pustili u stan. Noću su znali skakati toliko da je bilo kao da grmi - rekla je.

„Kupali ste se bez grudnjaka, i to redovito. Mogu se zakleti ako treba“, odgovorio joj je jedan susjed te poručio da će stanari organizirati prosvjed ako se obitelj vrati u ulicu.

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Komentari 13
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