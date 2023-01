Burno oko pomorskog dobra. Grbin: 'Dragi ministri, HDZ-ovci, ne kradite nam i plaže'

Digli ste me i prije vremena s porodiljnog da bih se borila s građanima da zaštitimo pomorsko dobro kao opće dobro. Ne samo da ćete ograničiti ulaske na plaže nego ćete otvoriti i sigurnosno pitanje RH člankom 55. jer omogućavate neograničeno korištenje koncesije, poručila je zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić tražeći stanku uoči rasprave o Zakonu o pomorskom dobru.

Osim oporbe, naglasila je, i HAZU traži povlačenje ovog zakona.

- Zna li više o pomorskom dobru magistar Plenković ili naš čuveni arhitekt, akademik Bašić? Pozivam sve građane da se pridruže građanskim inicijativama 2. veljače u prosvjedu protiv ovog prijedloga zakona - istaknula je.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš također je upozorila da zakon ne štiti pomorsko dobro kao opće dobro.

- Apsolutno mi je nerazumno da se predlagatelj nije odlučio povući zakon iz procedure. Ministre Butkoviću, ovo je peti prijedlog, napisan je na način kao da ga je pisalo 5-6 ljudi, na brzinu sklepalo i dostavilo u Sabor. Ministre Butkoviću, vi ste na sebe kroz ovaj zakon preuzeli ingerenciju barem nekoliko resora, više se prostorni planovi neće moći donositi ako koncesionari kažu da ne može, to vam piše u zakonu. Piše i da jedinica lokalne uprave ne mogu raditi izmjene dok se ne utvrdi granica pomorskog dobra od 25 posto, piše i da katastar ucrtava granicu pomorskog dobra, ali vi kao ministar ćete napraviti pravilnik kako će katastar to raditi - navela je zastupnica naglasivši kako su odredbe ovog zakona protuustavne.

- Vi ste si dali moć koja vam ne pripada - poručila je.

Zastupnik Suverenista Željko Sačić zakon je ocijenio veleizdajničkim.

- To je jedan apsolutno nesuverenistički, protuhrvatski akt, koji duboko vrijeđa sve žrtve Domovinskog rata, sve nas branitelje, sve nas koji smo doživjeli radost kada smo uspijevali vraćati pod hrvatski suverenitet svaku šumu, svaki grm, potok, obalu, a vi nam to želite uništiti i onemogućiti Hrvatima pristup moru - poručio je pozvavši građane da se dignu na noge i pokrenu referendumske inicijative.

- Ono što ja mislim o ovom zakonu je ovo - istaknuo je poderavši papire.

- To je smeće - zagalamio je.

Katarina Peović, zastupnica Radničke fronte, obrušila se na Vladu istaknuvši da kada im govore da pogrešno čitaju zakon manipuliraju.

- Kunu se da će plaže biti dostupne svima. No, čovjek će doći sa šugamanom i saznati da je 70 posto plaže zauzeto, koncesionar će imati pravo odrediti gdje on ima pravo sjesti. Nemojte nas uvjeravati da je plaža slobodna ako u članku 50. piše da koncesionar ima pravo dizati tužbe protiv čovjeka koji ometa njegov posjed. Pričali ste da nema razloga za paniku, ali ja ponavljam da investitori jako dobro znaju čitati ovaj zakon i investitor na Ugljanu ga čita upravo onako kako ga je Vlada napisala, a napisala ga je zato što plaća dugove ulaska u Schengen do tajnih dogovora s bankama. I kaže investitor da garantira privatnim vlasnicima svojih vila da će imati rezervirano mjesto na plaže - poručila je.

Šef SDP-a Peđa Grbin zatražio je, također, stanku, ali ne od nekoliko minuta nego nekoliko tjedana.

- Kako bi se predložio Saboru zakon koji neće ići na štetu građana. Vjerujemo li Vladi ili svojim očima? Onome što smo pročitali da u zakonu stoji? A u zakonu stoji da će se brojnim plažama moći ograničiti pristup ako su se dale koncesionaru. I nemojte se sad izvlačiti na 2003. ili 2015. godinu, mi smo danas ovdje i ovo vi danas želite usvojiti. Govorite o nekih 18 plaža koje imaju 5800 kilometara obale. S ovim zakonom, ne 18 nego će 1800 plaža moći biti dano na korištenje i ograničeno - naglasio je.

Oporba je poslala poruku HDZ-ovcima.

- Dragi ministri, HDZ-ovci, ne kradite nam i plaže - poručio je Grbin, a oporbeni zastupnici su na svoje klupe postavili fotografije s istim natpisom.

I Domovinski pokret traži od Vlade da ovaj prijedlog povuku iz procedure.

- Predsjednik Vlade želi eutanazirati i neke vrlo bitne institucije. Nakon što nam je kroz donošenje raznih zakona, preko koljena, pokazao da ne sluša građane, poduzetnike, na listi za odstrjel sada su mu i akademici, neki od najobrazovanijih i najuglednijih članova znanstvene zajednice - poručio je Davor Dretar upozorivši kako premijer ignorira glas struke iz HAZU-a, ali i ureda pučke pravobraniteljice.

Ovaj zakon u prvom redu nije u skladu s Direktivom EU o dodjeli koncesija, ukazali su i Socijaldemokrati.

- Posebno brine i povećanje ovlasti županijskih lučkih uprava, praktički izbacujete ljude s istekom koncesija, a s druge strane se ne bavite zaštitom pomorskog dobra - kazao je Franko Vidović.

Zakonu se protive i IDS, kao i klubovi Fokusa i nezavisnih zastupnika, za pravednu Hrvatsku i Zeleno-lijevi blok.

- Danas raspravljamo o Zakonu opasnih namjera - istaknula je Ivana Kekin, a primjedbe je navela i Ružica Vukovac.

- Zar vi zaista vidite hrvatski turizam u budućnosti na ovaj način - upitala je vladajuće.

HDZ-ov Josip Borić odgovorio je oporbi da izmišlja.

- Traže da se ostavi stari zakon koji je donio nered i nemogućnost dobrog upravljanja pomorskim dobrom. Izmašljaju da netko krade plaže. SDP je davao koncesije na plaže - rekao je.

Najčitaniji članci