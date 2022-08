Rat za pomorsko dobro: 'Neće biti privatizacije naših plaža'

Nakon što je objavljen novi nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je podignuo veliku prašinu jer se u njemu spominje da se “opća upotreba pomorskog dobra može ograničiti”, kao i termini poput “morska plaža hotela, kampova i turističkih naselja”, nadležni ministar Oleg Butković smiruje situaciju navodeći kako nema govora o tome da će doći do naplate ulaska na plaže ili njihova ograđivanja. Kazao je i kako je novi zakon u pripremi 20 godina, a zadnje izmjene napravljene su 2003.

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama moramo usvojiti do kraja godine jer je on uvjet za povlačenje novca iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Prijedlog tog zakona još nije u javnom savjetovanju, ovdje govorimo o nacrtu radne skupine. Došlo je do krivih interpretacija određenih ljudi, koji zadnjih nekoliko dana zloupotrebljavaju nacrt toga zakona tvrdeći da će doći do možebitne naplate plaža, ograđivanja plaža, privatizacije, a o tome nema govora. Intencija zakona nije da dođe do privatizacije na pomorskom dobru, ograđivanja i onemogućavanja građana da koriste pomorsko dobro. Nitko normalan to ne bi napravio. Čak suprotno, mi ćemo po ovom zakonu dati veće ovlasti jedinicama lokalne samouprave, da one, kad govorimo o plažama, na svom području kroz plan upravljanja pomorskim dobrom odrede namjenu plaža. Ići će se i u veće kažnjavanje onih koji se ne budu pridržavali propisa na pomorskom dobru - istaknuo je Butković i pozvao sve zainteresirane da se uključe svojim primjedbama.

Na nacrt ovog zakona prvi su oštro reagirali iz udruge Pokret otoka upozorivši da su dijelovi zakona nedopustivi te da su zabrinuti za potencijalno ograničavanje korištenja pomorskog dobra, morske plaže te ograđivanja i njihove naplate.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković u priopćenju se osvrnula na rečenične konstrukcije koje, kaže, predstavljaju ugrozu za pomorsko dobro, odnosno njegovu devastaciju, privatizaciju i kolonizaciju.

- Prošli su me trnci već na samom početku čitanja, a bez da sam uopće došla do prvog članka Zakona, a u kojem stoji: ‘Donošenjem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama stvaraju se uvjeti za brži i uspješniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske kao pomorske zemlje, stvaraju se uvjeti za ulaganja na pomorskom dobru.’ U članku 7. uvodi se nevjerojatna promjena: pomorsko dobro se daje na upravljanje Vladi RH umjesto DORH-u, odnosno vladi koja je provela privatizaciju svega što je vrijedilo u ovoj državi, a sad bi samostalno, bez kontrole i ovisno o volji premijera, ucrtavala pomorsko dobro, granice, odobravala koncesije, zatvarala plaže i slično. Podsjećam vas, radi se o onoj istoj vladi kod koje je rekordan broj ministara, pomoćnika i tajnika završio u zatvoru i pod optužnicama zbog pogodovanja privatnicima radi materijalne koristi i namještanja poslova na štetu Republike Hrvatske. Na pada nam na pamet pristati na to da se naš najvredniji resurs stavi u ruke odlučivanja jedne osobe bez mehanizama kontrole – navela je Marković dodajući kako je nedopustivo, kako stoji u nacrtu, da hoteli plaže povežu u svoju “funkcionalnu gospodarsku cjelinu”, ali i termini poput “ograničavanje dijela pomorskog dobra”.

- Ne dolazi u obzir da ćemo pristati na ovo! - zaključila je Marković.

