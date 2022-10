Burno u Saboru: Zastupnik Hrebak tvrdi da mu je Dragan Kovačević slao prijeteće poruke

Saborski zastupnik i član vladajuće većine Dario Hrebak tvrdi da mu je bivšeg šefa Janafa Dragan Kovačević poslao poluprijeteću poruku. Rekao je da je u srijedu poslijepodne dobio poruke od Kovačevića.

- Ja sam jučer popodne dobio poluprijeteću poruku od Dragana Kovačevića da će me tužiti za sve ono što je izneseno, a sve ono što sam čitao u medijima kao što ste i vidi, a što je preneseno i što je USKOK ustvrdio.

Da ne govorimo upravo o ovim bacanjima mobitela pod okriljem noći, da ne govorimo o gotovini, da ne govorimo o nesrazmjeru imovine. Ja smatram da je to nedopustivo.

To je njegovo pravo da kazneni progon pokrene protiv mene, ali ja smatram isto tako da je to i pritisak na saborskog zastupnika upravo u jeku cjelokupne ove priče oko Antikorupcijskog vijeća – rekao je Hrebak.

Dodao je da je nedopustivo da bivši šef Janafa pokreće kazneni progon protiv njega, iako je to, dodao je, njegovo potpuno pravo. Poručio je i da neće prestati šutiti i da ga nikakve poruke neće zastrašiti.

- Mislim da su me građani u Hrvatski sabor izabrali zato da govorim, a ne da se ustrašim ovakvim stvarima. Zato gospodinu Kovačeviću želim puno sreće u dokazivanju nevinosti u kaznenom sudskom postupku. Ja i dalje smatram da USKOK nije neka bezvezna igračka nego da je to ozbiljna institucija i on se nalazi pod teškim optužbama. Smatram da kao takav pod teškim optužbama ne može biti relevantan da svjedoči o ičemu u Hrvatskom saboru – rekao je.

Iskoristio je priliku i podsjetio što je o Kovačeviću i ranije govorio:

- Osobe koje bacaju u kasnim noćnim satima mobitele u Savu ne ulijevaju mi povjerenje da bi trebale svjedočiti o ičemu. Pogotovo u Hrvatskom saboru - rekao je Hrebak.

Na pitanje nezavisnog zastupnika Hrvoja Zekanovića na saslušanju u Saboru oko INA-e, Dragan Kovačević je o Hrebaku rekao:

- Rekao je da sam u vrećama smeća nosio novac i da imam potvrđen nesrazmjer imovine, gdje smo mi protiv toga vještaka digli kaznenu prijavu zbog lažnog vještačenja i rekao da sam da ću ga tužiti i da se vidimo na sudu.

