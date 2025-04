Butković došao podržati HDZ-ovog kandidata za opatijskog gradonačelnika

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Opatije Domagoj Tramontana i kandidatkinja za njegovu zamjenicu Marina Vujičić predstavili su u subotu svoj program, a podržali su ih ministar i potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković te kandidat te stranke za primorsko-goranskog župana Alen Ružić.

Domagoj Tramontana rekao je na konferenciji za novinare da je četiri godine je bio gradski vijećnik te je inicirao više od 30 tema i postavio više od 70 pitanja. Odlučio se kandidirati ponajprije jer Opatija ima sve manje stanovnika, a veliki je problem i s kvalitetom života. Želi se baviti komunalnim temama, prometnim uređenjem Opatije, ali i demografskim pitanjem.

Što se tiče stambenog zbrinjavanja, smatra da postojeća lokalna vlast "nije učinila ništa" te će on i suradnici, u suradnji s Vladom, iznjedriti kvalitetan program za stambeno zbrinjavanje mladih i obitelji.

Naglasio je da žele da Opatija postane ugodno mjesto za život, puno mladih ljudi, a želi voditi fer i iskrenu kampanju te ja pozvao i druge da to učine.

Marina Vujičić, kao njegova zamjenica, želi pridonijeti i ponuditi i vrijednosti kao što su predan rad, briga o zajednici i ugroženim skupinama te poštena i odgovorna komunikacija sa svima.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da podupire dvoje sposobnih i obrazovanih mlađih ljudi, koji nude realan program i optimizam.

Naglasio je da se u Opatiji provode najveći infrastrukturni projekti, Istarski ipsilon bi trebao biti gotov u cijelosti, do Matulja, u 2026., a za koji dan će početi radovi na čvoru Matulji.

Butković je spomenuo i projekt opatijske luke, koju treba realizirati, a u programu je predstavljenih kandidata, podsjetivši da je u tijeku najveći investicijski ciklus u hrvatsku lučku infrastrukturu, najviše zahvaljujući europskim fondovima.

Butković: Oporba uvijek "baca blato" na HDZ

Kandidat HDZ-a za župana, ravnatelj riječkog KBC-a Alen Ružić naglasio je da, povezujući se s nacionalnom snagom, treba kroz lokalne vizije osigurati napredak svake sredine. Barem jednom u mjesec imat će, kaže, dislocirani ured na otocima i u Gorskom kotaru, kako bi iznalazio rješenja u neposrednom kontaktu s građanima.

Butković, koji je ujedno i potpredsjednik HDZ-a, upitan o istrazi pogodovanja pri kupnji zemljišta kod Buja, odgovorio je da svi moraju biti jednaki pred zakonom te da je oporbi, kada istražne radnje obuhvate nekog iz HDZ-a, to dobro i super, a kada to dođe do njih, onda je to problem i predizborno vrijeme.

- Naravno da to nema veze s izborima, ni predizbornim vremenom, život kontinuirano ide, vrijeme ide, a ljudi koji rade u DORH-u, policiji i drugim organima moraju raditi svoj posao neovisno o izborima i bilo kakvim političkim svakodnevnim događanjima - dodao je.

Butković je rekao da, što se tiče oporbe, oni uvijek "bacaju blato" na HDZ te je izgovorio latinsku izreku „Liječniče, izliječi najprije sebe“.