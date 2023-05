Butković: Ljudi trebaju glasati za one koji im daju prosperitet, a ne one koji ih zovu zakrpom

Krajem prošle godine su oni dali zahtjev za uvođenje indeksne klauzule i u tom trenutku vala poskupljenja smo ih sve skupa zvali i bio je dogovor da se nikakvo poskupljenje neće dogoditi. Ne znam zaista što se tu sad događa, moram tog teleoperatera pozvati na razgovor da vidimo jer nije bilo o tome riječi, poručio je ministar Oleg Butković komentirajući najavu o poskupljenju.

- U ovom trenutku to još uvijek nije dobra odluka - naglasio je.

Na pitanje o ukidanju mjera, što preporučuje Europska komisija, Butković ističe kako je to upravo preporuka, a ne obveza.

- Ipak se ostavlja mogućnost da ukoliko ekonomska situacija pokazuje da su mjere potrebne, da ih možemo ostaviti. Tako da varijanta ukidanja nije opcija - rekao je.

Komentirao je novi model izbornih jedinica prema kojem on iz sedme odlazi u osmu. Ne osjeća se, kaže, kao zakrpa, kako to ističe SDP-ov Arsen Bauk.

- Ljudi u Novom Vinodolskom moraju znati da nas SDP-ovci zovu zakrpom pa kad budu glasali moraju voditi računa da glasuju za one koji im daju prosperitet, a ne one koji ih zovu zakrpom. Novi Vinodolski je bio do sada u sedmoj izbornoj jedinici, ja imam dolje prebivalište i živim, i glasali smo sa Zagrebom, što sada više neće biti slučaj. Tako da mislim da je to dobro jer je taj čitav obalni pojas od Rijeke do Senja, izuzev Novog Vinodolskog, bio u osmoj, a Novi Vinodolski u sedmoj. Pa je ovo logično pripajanje i nema nikakve veze s time gdje ja živim - poručio je.

Na opasku da će sada moći glasati za sebe, Butković pita "kako vi znate da ću ja uopće biti na listi?"

- Možda vi nešto znate što ja ne znam jer mi još nismo razgovarali tko će i gdje biti na listi, rano je o tome. Najprije moramo usvojiti Zakon - dodao je.

Nije, kaže, računao koliko će mu rasti poreznim izmjenama plaća od 1. siječnja.

- Ne znam, nisam računao niti tako pristupam toj stvari. Cilj reforme je da se onima koji su do sada bili van poreznih škara, to su oni s primanjima do 700 eura, najviše povećaju plaće i to je najpoštenije - poručio je.