Butković Milanoviću postavio dva nova pitanja: 'Pazi, ovo je preozbiljno da bi se izmotavao'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković se ponovo oglasio na Facebooku, a meta je i ovaj put bio Zoran Milanović koji je ranije objavio fotografiju na kojoj se u opuštenoj atmosferi druže predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u društvu HDZ-ovih ministra mora, prometa i infrastruktura Olega Butkovića i ministra graditeljstva Branka Bačića uz riječi: ‘A do tada pogledajte kako HDZ donosi odluke tzv. Ustavnog suda.‘

- Zorane, vidim da objavljuješ moje fotografije koje su javno dostupne. Za razliku od toga, nikada nećemo vidjeti tvoje fotografije s tajnih sastanaka na Braču, na kojima si bio sa svojim sankcioniranim rođakom. Ali to je sad čak manje važno. Imam za tebe dva nova pitanja, na koja očekujem da ćeš odgovoriti pred novinarima u 17:00:

1. JESI LI, ZORANE MILANOVIĆU, JUČER KONTAKTIRAO PREDSJEDNIKA VLADE NAMA SUSJEDNE DRŽAVE KAKO BI TE SPOJIO S IZABRANIM PREDSTAVNIKOM NACIONALNE MANJINE IZ TE DRŽAVE S CILJEM DA TE PODRŽI ZA MANDATARA?

2. JE LI PROTUUSTAVNO DA SE OD PREDSJEDNIKA STRANE VLADE TRAŽI DA UTJEČE NA SASTAVLJANJE HRVATSKE VLADE?

P.S. Pazi što ćeš odgovoriti jer je ovo preozbiljno da bi se izmotavao i lagao - napisao je Oleg.

Zoran Milanović je na konferenciji kazao kako neće odgovarati na pitanja Olega Butkovića.

- Tko je on da meni postavlja pitanja? On ljude kleveće i to će ga koštati, jako. Izmišlja da su pod sankcijama, to su ozbiljne stvari. To je pokušaj da se baci sumporna bomba. Taj čovjek je počinio kazneno djelo. Odgovarat će pred zakonom. On me pita čujem li se s Orbanom? - rekao je.