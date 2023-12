Butković o još jednoj smjeni u Vladi: 'Filipovićev nasljednik do Božića? Moguće. To neću biti ja'

Ima dosta ozbiljnih ljudi s kojima se već razgovori obavljaju. Ja? A pa to bi bilo previše. Ja imam dosta veliki sektor. Ujedno sam i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. Pa ne, to ne bi imalo smisla. Mislim da ipak ulazimo u izbornu godinu i sada mijenjati resor u ovom trenutku… Mislim da to ne bi bilo pametno, ali da ću pomoći i da ću biti ovaj kao i do sada u uskoj koordinaciji s ministrom gospodarstva. Hoću, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković za Danas.hr.

Nisam ništa znao, naglašavao je Davor Filipović s istrajnošću, tvrdeći da nema nikakve povezanosti s aferom Savjetnik, iako je zbog nje izgubio ministarsku poziciju.

- Vi ste vidjeli danas da je gospodin Bujanović kao postojeći državni tajnik preuzeo Ministarstvo do trenutka kada će se imenovati, odnosno izabrati novi ministar. Konzultacije su krenule tako da ono što sada mogu reći je da će se kroz, Premijer je otišao u Bruxelles i neće ga biti do petka, ali vrlo brzo će se kroz vikend vjerojatno i u drugom tjednu završiti te konzultacije. Sazvat će se izvanredna sjednica Hrvatskog sabora - rekao je Butković te dodaje kako se nada da će do Božića biti sve riješeno.

Butković nije mogao potvrditi da je državni tajnik jedan od kandidata za novog ministra

Osvnuo se i na utjecaj afere na Vladu i vodstvo države.

- Pa to jest neugodna stvar, definitivno, međutim, iznenadila je i mene osobno. Budući da je ovo zaista nešto nezapamćeno, to još nismo vidjeli da određeni savjetnik ministra koji nije član Hrvatske demokratske zajednice i kada vi vidite zapravo oporba nama cijelo vrijeme govori vezano za ovu aferu da je to neka nova Fimi medija. Ovo zaista nema veze s HDZ om, akteri nisu u HDZ u i naravno cijela operacija je bila pripremljena tako da se ruši HDZ i premijer i predsjednik stranke da se određene informacije u jednoj medijskoj koruptivni akciji da tako kažem dilaju preko novinara do jedne oporbene stranke, odnosno određenih zastupnika iz oporbe - rekao je Butković.

Filipović je sudjelovao u rušenju HDZ a?

- Ja govorim o savjetniku. Filipović je danas imao konferenciju. Vidim da je on iznenađen i da on smatra da nije imao informacija, tako da ja ne znam više ništa dobro - kaže.

- Ministar je izborom savjetnika i podnio političku odgovornost. On više nije na toj funkciji. On je sam danas rekao da je svjestan toga da preuzima političku odgovornost. Ja ne mogu govoriti u ime bivšeg ministra Filipovića kako se doveo u tu situaciju. Definitivno je to jedna vrlo neugodna situacija i za njega - ističe Butković.

Dotaknuo se i smjene 30 ministara tijekom dva mandata Andreja Plenkovića. Odgovorio je na pitanje: Ono što je činjenica u protekla dva mandata Andreja Plenkovića, 30 ministara. Na kojoj ćete ostati on i Vi. Dokad to?

- A dobro, nemojte tako. Ima tu još ljudi. Jest da sam ja najdugovječniji i ministar Medved. Ali gledajte tu politiku, mi smo već dva mandata. Naravno, tu je već osam godina. Ulazimo u osmu godinu i naravno, ljudi se troše u politici, tako da neki mogu izdržati manje neki malo duže, ali bitno je da se strateške stvari odrađuju. Mi smo napravili velike stvari u ovih osam godina. Borili smo se s teškim izazovima, ali neću vam spominjati ponovno sada i koronu i ovaj rat u Ukrajini i naravno, borba s inflacijom i sve ono što je Vlada jako pozitivne stvari napravila tako da u politici se, nažalost, događaju ovakve stvari. Ali, ponavljam, ova priča s ovom posljednjom ovom tzv. aferom. Ona nema nikakve veze s HDZ om i mislim da je ne možemo nikako vezati uz HDZ. Naprotiv, ona je vezana uz jednu oporbenu stranku. To je MOST koji je, naravno, htio rušiti vladu s ljudima koji su im dostavljali određene informacije i poluinformacije na temelju koruptivnih radnji - kaže Butković.