Butković o Turudiću: Sigurno će biti neovisan o vlasti, pokazao je to u dosadašnjem radu...'

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković osudio je je objavljivanje poruka između Josipe Pleslić, bivše Rimac koja je optužena za korupciju i Ivana Turudića, ali i rekao kako će Turudić kao Vladin kandidat za glavnog državnog odvjetnika, sigurno biti neovisan o vlasti i da mu treba dati priliku. Rekao je da je postupak za izbor glavnog državnog odvjetnika transparentan i zakonit.

- Nakon toga su došle ove sada poruke i cijeli ovaj pritisak koji je po meni... Ne znam zbog čega je do njega došlo, možemo spekulirati, međutim, to nije korektno budući da je gospodin Turudić prošao sigurnosne provjere. Sve ovo što sad vidimo je jedan vrlo, vrlo loš primjer koji se ne bi trebao događati u demokratskom društvu da nečije poruke koje su intimne, koje su stvar svakog osobnog pojedinca, da ih čitamo u medijima i da o njima raspravljamo - rekao je Butković te dodao kako će Turudić sigurno biti neovisan o vlasti te da je to pokazao u svom dosadašnjem radu.

- On je čovjek koji ima veliko iskustvo i ja mislim da mu treba dati priliku, rekao je.

Komentirao i neradnu nedjelju

Komentirao je i odluku koju je danas donio Ustavni sud, da neće pokrenuti postupke o ocjeni ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama te Zakona o trgovini. Butković je odbacio tvrdnje iz oporbe da većina ustavnih sudaca stalno donosi odluke u korist Vlade te da se deset sudaca koji ove godine idu u reizbor možda ne želi zamjeriti vladajućima.

- Zato što tako razmišljaju i jesu u oporbi. Ne znaju, a trebali bi znati da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Činjenica je da desetoro sudaca istječu mandati, ali ne može relativna većina, odnosno vladajuća koalicija, tko god to bio, izabrati bez oporbe - rekao je Butković.

Novi sustav naplate cestarina

Na pitanje koliko će ljudi ostati bez posla zbog novog sustava naplate cestarina, u sklopu kojeg bi do 2026. godine naplatne kućice trebale otići u povijest, Butković je rekao da neće biti velikih socijalnih nemira unutar HAC-a, piše HRT.

- Mi smo imali dosta već prirodnim odljevom odlazak ljudi, poticajnim otpremninama. Dio ljudi će otići u kontrolu i nadzor, dio ljudi je već otišao, tako da neće biti velikih socijalnih nemira, da tako kažem, unutar Hrvatskih autocesta - rekao je Butković.