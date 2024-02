Dan D za Turudića: Kako je budući šef DORH-a dobio veliku podršku HDZ-a, Pupovca, Skeje

Ivan Turudić ima potporu vladajuće većine, pa možemo očekivati da će današnje glasanje proteći bez problema te da će ga imenovati kao novoga glavnog državnog odvjetnika unatoč aferi izazvanoj objavom stotina poruka koje su godinama razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i sudac Turudić, a iz čijeg je sadržaja vidljivo da Turudić nije govorio istinu o odnosu s Josipom Rimac.

- Ovakav koncentrirani zajednički napor više aktera i institucija u RH nije do sada viđen. Netko bi mogao reći da se izbor glavnog državnog odvjetnika pretvorio u udar na Vladu - kazao je Plenković.

Ustvrdio je kako su poruke tempirane da bi se diskreditirao kandidat Vlade.

- Nećemo dopustiti da sitni uski krug privilegiranih ljudi plasira te poruke i nećemo reći 'Jao to je strašno'. Ne, strašno je što su te poruke izašle. Koji je interes javnosti - upitao je Plenković.

Odgovor premijera

Od premijera su novinari tražili pojašnjenje izjave da Turudić nije lagao o susretu s Rimac nego da je bio "reduciran u izričaju".

- Sve sam o tome rekao. U porukama nema ništa osim voajerizma, ništa od toga nije relevantno. Kriza je fabricirana, medijsko-politički napad na Vladu. Ne postoje dokazi da je Turudić u ranijim ulogama bilo kome pogodovao, a to je jedino bitno - ustvrdio je Plenković.

Novinare je zanimalo je li ikome od partnera bilo nešto sporno vezano za Turudića.

- Nema tu ništa posebno, niti dodatnoga niti novoga. Svi su pitali ono što ih je zanimalo, ali nije bilo ničega što već nije raspravljeno u javnosti. Što se tiče parlamentarne većine, ona je stabilna, a što se tiče oporbe, u Saboru je prilika da iskažu svoj stav - izjavio je Plenković navodeći i da je Turudić rekao otprilike ono što je kazao u svojim medijskim nastupima proteklih dana. Govorio je i o sadržaju objavljenih poruka.

- U porukama nema ništa relevantno. Ako je nešto bilo relevantno, onaj koji je tad mogao reagirati trebao je reagirati. To je propust ondašnjih tijela. Danas, kad nam kaže da nema više kontakata s Mamićem, meni je to dovoljno - rekao je Plenković.

A u jednom trenutku poslao je poruku i DORH-u.

- Ovo je poruka za DORH, držite se sebe i svojih nadležnosti. Ne petljajte se u Vladu. Mi se ne miješamo u rad DORH-a - rekao je premijer te ustvrdio kako je ovo eklatantan primjer zašto je dobro da predlažu izmjene Kaznenog zakona.

Na novinarsko pitanje je li Turudić HDZ-ov čovjek i je li ovim izborom nagrađen Plenković je uzvratio:

- Suci po zakonu nisu članovi stranaka. Govorite o razgovorima trećih ljudi… Znate li kako je sastavljeno Državno sudbeno vijeće? Koliko je članova u DSV-u? Da politika i hoće, ne može utjecati na odluke ni DOV-a ni DSV-a. Za mene su danas događaji iz 2015. potpuno irelevantni - istaknuo je.

Odgovor na šuškanja

Plenković je odgovorio i na šuškanja u političkim kuloarima kako je HDZ već osigurao rezervne glasove za slučaj da im netko od partnera otkaže poslušnost ili se naglo "razboli" prije glasanja.

- Mi nismo ni s kim kontaktirali - ustvrdio je.

HDZ-ovi su partneri HNS, HSLS, HDS, zastupnici manjina, od kojih je najbrojniji oni SDSS-ovi. U slučaju da nešto ipak "krene po zlu", priča se da rezervne ruke imaju u Domovinskom pokretu, a Plenkovića su u izboru Turudića podržali Marko Skejo i HOS, no oni, za razliku od maloprije nabrojenih ruku, nemaju mandat u Saboru. Zastupnici stranke Možemo! od utorka u podne pa do glasanja u Saboru, koje je zakazano za danas u 10 sati, prosvjeduju u znak otpora zbog imenovanja Turudića.

- Nakon što smo vidjeli da vlada Andreja Plenkovića ne preza ni pred čime, a ono što je svima laž Plenković zove reduciranim izričajem, čuli smo građane i poruke kako su nam ukrali institucije. Sljedeća 22 sata stajat ćemo ovdje i pružati otpor, za svakog od vas kojima se zgadila situacija s vladom i pravosuđem - rekla je Sandra Benčić.

Premijer se osvrnuo na akciju platforme Možemo. Naveo je kako svako izabire svoju metodu djelovanja.

- Hoće li ova gospoda koja demonstriraju ispred Vlade ovdje biti jedan, dva ili pet sati, meni je svejedno. Ali ću podsjetiti da je baš ova ekipa probdjela noć kad se pripremao Zakon o obnovi, ista ekipa koja se hvali obnovom zgrada u Zagrebu, fakulteta i kulturne baštine, spremno dolazi na otvaranje škola za koje je novac našla Vlada - rekao je Plenković.

Odbacio je tezu o zarobljavanju institucija te ponovio više puta izrečenu tezu kako je "ovo bila transparentna procedura".

- Proceduru nije pokrenula ni Vlada ni Sabor nego Državnoodvjetničko vijeće. Za razliku od ranijih procedura, kad su birali a la carte tko želi biti odvjetnik, mi smo tu lošu proceduru promijenili i učinili je transparentnom - ustvrdio je.

Zabuna oko broja glasova

Za imenovanje Ivana Turudića u Saboru potrebna je obična većina. Tjednima se pisalo kako je za izbor glavnog državnog odvjetnika potrebno 76 glasova, no došlo je do zabune. Zapravo, vladajući jedino moraju osigurati u sabornici kvorum od 76 ruku, pa je teoretski moguće da Turudića na novu funkciju potvrdi samo 39 zastupnika. Dakle, nije nužno da svi zastupnici vladajuće koalicije podrže Ivana Turudića. Iako je teoretski moguć, ovakav scenarij nitko ne očekuje niti smatra realnim, kao što se ne očekuje ni da će vladajuća većina ostati bez kvoruma, iako je teoretski i to jedna od opcija. Presedan je da će o imenovanju Turudića moći glasati i optuženici među kojima je Dražen Barišić (HDZ).

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin podsjetio je kako su više puta rekli da je potrebno korigirati način izbora glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vrhovnog suda napominjući kako je ovo zlostavljanje nad javnošću koje HDZ provodi s Turudićem pokazatelj koliko je to doista bitno. Zanimalo nas je vjeruje li u neposluh nekoga od koalicijskih partnera.

- Što se tiče kvoruma, odgovornost je na satelitima i 'žetončićima', pa neka pokažu od čega su sazdani.