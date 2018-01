Butković: Početak radova na Pelješkom mostu na proljeće

Hrvatske ceste u petak su objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama.

Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci, navodi se u priopćenju Hrvatskih cesta.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković je podsjetio da je Europska komisija u lipnju odobrila sufinanciranje cijelog projekta cestovne povezanosti u 85-postotnom iznosu te da projekt ide u četiri faze.

"Taj projekt ide dalje na zadovoljstvo svih građana, posebno onih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jer će realizacijom Pelješkog mosta hrvatski teritorij biti spojen i svi se tome radujemo. Pelješki most ide dalje", rekao je novinarima.

Naglasio je i da će se 16. siječnja predavati ponude za nadzor. To je, pojasnio je, odvojeni postupak, koji je išao paralelno s ovim.

Natječaj za drugu fazu projekta, gradnju pristupnih cesta i prometnica preko Pelješca, ukupne vrijednosti 400 milijuna kuna, bit će raspisan krajem veljače, najavio je ministar Butković, dodavši da se tako kreće i s ostalim fazama čitavog projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom

Na pitanje kada bi mogli početi radovi na izgradnji mosta, Butković je rekao da se, ako ne bude žalbi na odabir izvođača, potkraj veljače može očekivati potpisivanje ugovora, zatim priprema gradilišta te početak radova na proljeće.

"Ako bi bilo žalbe, to je stvar koju rješava državna komisija i to ne mogu komentirati", kazao je. Pravo žalbe na odluku o odabiru ponuditelja, naveo je, imaju svi ponuđači koji nisu zadovoljni i odabrani te će tek nakon toga odluka biti pravovaljana, a potom će se potpisati ugovor za gradnju Pelješkoga mosta.

"Sve u svemu, gradnja će sigurno početi, Pelješki most ide dalje, a očekujemo i da će se dio hrvatske građevinske operative uključiti u taj projekt i izvedbu, ne samo hrvatske građevinske tvrtke, nego i hrvatska brodogradilišta. Vjerujem da će, bez obzira što se radi o stranom izvoditelju i dio hrvatske operative biti uključen u ovaj projekt", naglasio je Butković.

Na upit hoće li kineski izvođači uspjeti ispuniti svoje obveze, Butković je rekao da je to njihova obveza, jer u suprotnom to ne bi bilo dobro za njih.

"Optimist sam, ta tvrtka ima dobre reference, vidjeli smo što su sve radili, njihova financijska stabilnost i tehnička sposobnost je takva da to toj tvrtki ne bi trebao biti problem", kazao je ministar Butković.

Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja za zemlju, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura. Odluku o sufinanciranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Europska komisija donijela je u lipnju 2017.

Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri prometna traka.

Projekt "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" predviđa izgradnju mosta preko Jadranskog mora u Malostonskom zaljevu, čime će se povezati Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom zemlje. Most će olakšati neometan protok roba i ljudi tijekom cijele godine, posebice tijekom turističke sezone.

Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine.