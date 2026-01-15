Obavijesti

NOVI HLADNI VAL

U Europu stiže polarna hladnoća

Piše 24sata,
U Europu stiže polarna hladnoća
Foto: GFS, Istramet

Siječanj je u Europu donio zahlađenje i snijeg, velik dio Europe je pod snježnim pokrivačem, što stvara uvjete za razvoj hladne kontinentalne anticiklone i nastavak zimskih prilika. Istovremeno se razvija i prostrana sibirska anticiklona koja bi prema kraju mjeseca mogla usmjeriti vrlo hladan, moguće i polaran, zrak prema jugu. Utjecaj atlantskih ciklona je oslabio te se u skorije vrijeme ne očekuju dugotrajne južine, piše portal Istramet.

Kako dalje navode, prognoze ukazuju na postupan razvoj nove zimske situacije. Od nedjelje će temperature zraka pasti na razine prosječnih za ovo doba godine, očekuju se bura i levant.

To bi trebao biti uvod za razdoblje stabilnijeg vremena s dosta sunca, ujutro će biti minusa, dok će dnevne temperature biti ugodne. U idućim danima ne očekuju se veći meteorološki poremećaji, piše Istramet.

Foto: GFS, Istramet

Veće promjene moguće su tamo krajem siječnja, pod utjecajem postojane sibirske anticiklone. Takav razvoj sinoptičke situacije mogao bi premjestiti polarni zrak južnije, moguće sve do Sredozemlja, pri čemu bi dio tog zraka stigao i do naših krajeva.

