Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

Još on spava, drže ga na spavanju, tako da se tijelo odmara. U četvrtak će mu slikati pluća da se vidi. Najveći problem su pluća jer se nadisao tog vreloga zraka i dima. Znači, drže ga u induciranoj komi i čekaju samo da prođu dani kako bi se tijelo što prije oporavilo. Takva je zasad situacija. Nadamo se da će biti sve OK, mora biti, kratko je kazao član obitelji Davora D., Hrvata iz okolice Bjelovara teško ozlijeđenog u prometnoj nesreći u Austriji 9. siječnja ove godine.

Kako su objavili vatrogasci, vozač kamiona s poluprikolicom udario je u barijeru za lavine na ulazu u tunel Brentenberg na autocesti A10, a potom u zid tunela. Zbog siline udara kamion i njegov teret, prazni materijali za pakiranje, zapalili su se. Udarac je odvojio kabinu od prtljažnog dijela.

Vozač je uspio osloboditi se iz deformirane kabine i pobjeći u tunel. Nakon otprilike 50 metara srušio se na tlo. Ondje su ga našli vatrogasci, izvukli ga iz tunela kroz spojni prolaz i predali ga hitnoj medicinskoj pomoći. Kamion je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu i izgorio. Vatrogasci iz Werfena, Pfarrwerfena, Gollinga i Bischofshofena brzo su stavili požar pod kontrolu. Ugašen je u 19.30 sati.

- Autocesta A10 bila je zatvorena u oba smjera od 18 do 23 sata tijekom operacije. Izvlačenje izgorjeloga kamiona nastavilo se do kasno u noć - priopćili su vatrogasci.

Prema informacijama portala GP Maljevac, vozač je radio za tvrtku iz Zagreba. Njegovo stanje vrlo je teško, ima puknuće slezene, prijelom pet rebara i ozbiljne ozljede pluća. Navode kako je riječ o iskusnom vozaču koji godinama radi u međunarodnom transportu te je otac dvoje djece. Uzrok nesreće još utvrđuju, a nagađaju da joj je mogao kumovati umor.