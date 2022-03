Butković: Rat u Ukrajini neće imati velikog utjecaja na projekte Ministarstva prometa

Rekao je i da neće biti zaustavljeni radovi ni na jednom prometnom pravcu.

"Nadam se da neće imati veliki utjecaj, naravno, sve nas zabrinjava u posljednje vrijeme, s time se već dulje vrijeme nosimo - povećanje cijene radova, zbog cijena određenih materijala koje su u posljednje vrijeme išle do 20, 30 pa i100 posto gore, a tu je i povećanje cijena energenata," rekao je Butković na upite novinara u Kukuljanovu, gdje je bio na otvaranju novoga poslovnog objekta Hrvatske pošte (HP) u industrijskoj zoni Bakar-Kukuljanovo.

"Tu ćemo morati tražiti rješenja u novim izračunima i metodologijama i pri kraju smo da radove, koji su ugovoreni dok je cijena energenata ili drugih materijala bila puno manja, prilagodimo tome da te projekte možemo financijski pratiti. To će sigurno biti udar na te projekte u financijskom smislu, ali moramo ih dovršiti," dodao je Butković.

Ministar mora, prometa i infrastrukture je naglasio da neće biti zaustavljeni radovi ni na riječkom, ni na jednom prometnom pravcu. "To su sve europski projekti za koje smo osigurali sredstva," dodao je.

Butković je također istaknuo da je Pelješki most ugovoren i u većem dijelu završen dok nije bilo povećanja cijena, ali kako je kod ugovora koji su potpisani lani, kod takvih projekata povećanje cijena već vidljivo.

Izvijestio je i da je resorno Ministarstvo, zajedno s Hrvatskim vodama, Državnim zavodom za statistiku, Ministarstvom graditeljstva, HGK, HUP-om i Građevinskim fakultetom našlo određene formule i metodologije za razliku u cijeni i to se mora riješiti.

Sve detaljnije podatke ima MORH, budući su vojni radari puno precizniji.

Butković je na upite novinara komentirao i pad besposadne vojne letjelica u četvrtak navečer iza 23 sata u zagrebačkom naselju Jarunu. Prema dosadašnjim saznanjima ruske je proizvodnje, ne zna se je li bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske, a u hrvatski zračni prostor je ušla iz Mađarsku, odakle je došla iz pravca Rumunjske.

"Informacija da je došao iz smjera Mađarske je točna, a nameće se pitanje njegove brzine," rekao je Butković.

Naglasio je kako nije velika distanca od mađarske granice do Zagreba, tj. da ako letjelica ide 700 kilometara na sat, onda je to 70 kilometara za šest minuta i to su velike brzine.

Dodao je da je taj leteći objekt identificiran noćas uz pomoć 2D primarnog radara koji je smješten na Plesu.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe prati avione s unaprijed planiranom rutom, a u ovom slučaju se ne radi o tome, tako da sve detaljnije podatke ima MORH, budući su vojni radari puno precizniji, rekao je Butković.

