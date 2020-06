Ranjen u Kaštelima: Čabraja je ranjen i prošle godine. Tada je rekao da se sam upucao

Do danas nisu utvrđene okolnosti ranjavanja Joze Čabraje u siječnju 2019. godine. Pištolj nikada nije pronađen, a pretpostavlja se da je to bio pokušaj atentata na Čabraju, koji je organizirala banda Željka Rajića

<p><strong>Jozo Čabraja</strong> je jedan od ranjenih u krvavom obračunu u Kaštelima u nedjelju navečer, a dosad ga je suparnička banda već dva puta pokušala likvidirati. U siječnju prošle godine dovezen je u splitsku bolnicu s prostrijelnim ranama trbuha i ruke. Dovezla ga je nepoznata muška osoba, a Čabraja je tada rekao da je isprobavao pištolj i sam se ranio u trbuh, no u tu priču policija nije povjerovala. </p><p>Prema toj verziji priče, pištolj je bacio u more, a do ispaljenja je došlo prilikom repetiranja te je metak izletio iz cijevi, odbio se i okrznuo ga u trbušnom dijelu. Čabraja je rekao da nije znao da je metak ostao u cijevi. Osim rane na predjelu trbuha, koja je okarakterizirana kao lakša tjelesna te je pušten na kućnu njegu, Čabraja je imao i ozljedu lijeve ruke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tko je Jozo Čabraja?</strong></p><p>Policija je pretražila Čabrajinu kuću u <strong>Kaštelima</strong> ne bi li pronašli pištolj iz kojeg se upucao. Pištolj nikada nije pronađen.</p><p>Međutim, ta je prva verzija priče već dan kasnije promijenjena. Njegov odvjetnik<strong> Željko Gulišija</strong> medijima je rekao da je razgovarao s Čabrajom, ali da se Čabraja ne sjeća što se dogodilo.</p><p>Iako je policija sumnjala u priču o samoranjavanju, do danas nisu utvrđene okolnosti ovog događaja, za koji se smatra da je bio prvi pokušaj atentata na Čabraju nakon ubojstva <strong>Marina Matijaša</strong>. Pretpostavlja se da ga je pokušala likvidirati suparnička banda <strong>Željka Rajića</strong>, kao i dva mjeseca kasnije.</p><p>U tom periodu se Čabraja branio sa slobode nakon što mu je u prosincu 2017. godine istražni zatvor zamijenjen mjerom opreza obveznog javljanja policiji jednom tjedno i zabranom približavanja svjedocima u postupku. Teretilo ga se za ubojstvo Marina Matijaša u lipnju 2014. godine u <strong>Kaštel Novom</strong>.</p><p>Predao se nakon nekoliko dana skrivanja, a proveo je u pritvoru nešto manje od maksimalnog roka od tri i pol godine. </p><p>Čabraja je Matijaša ubio metkom u čelo.</p><p>Čabraja je koncem 2015. godine osuđen na 13 godina zatvora za njegovo ubojstvo. Vijeće suca <strong>Slavka Lozine</strong> zaključilo je da je ubio s neizravnom namjerom ustrijelivši Matijaša u glavu hicem iz pištolja pred osnovnom školom u Kaštel Novom u lipnju 2014. godine. Čabraja se branio da je pucao bez namjere da pogodi Matijaša.</p><p>Vrhovni sud ukinuo je presudu početkom iduće godine te naložio novo suđenje. Utvrđena je bitna povreda odredaba kaznenog postupka zbog proturječja između izreke i obrazloženja presude.</p><p>Premda je Lozina osudio Čabraju da je ispalio hitac prema Matijašu svjestan da ga može usmrtiti, u obrazloženju je naveo da je pucao u skupinu mladića koji su bježali svjestan da nekoga od njih može lišiti života.</p><p>Lozina je odmah pokušao započeti s ponovljenim suđenjem, no Čabraju više nisu mogli držati u pritvoru. Sudac je kasnije prebačen na druge poslove, a Čabraju su pustili na slobodu nakon tri i pol godine pritvora koncem 2017. godine.</p>