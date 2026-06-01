Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i ucjeni

Anđelina H. (23), koju policija sumnjiči da je osmislila pokušaj iznude sedam milijuna eura od velikogoričkog poduzetnika (63), u sve je, neslužbeno doznajemo, uplela svog bivšeg 23-godišnjeg dečka Roka K. Mladić je, prema informacijama 24sata, s Anđelinom bio u vezi oko godinu i pol te je i dalje imao nerazriješene odnose s njom.

Stoga kad ga je nazvala i zamolila da joj hitno pomogne jer je u problemu nije mnogo dvojio. Navodno nije ni slutio o kakvom se problemu radi. Anđelina mu je dala SIM karticu i zamolila ga da na jedan broj pošalje poruku koju mu je izdiktirala, a on nije znao kome je ona namijenjena ni o čemu se radi.

Kako 24sata neslužbeno doznaje, mladić, koji je inače student ekonomije, nije ni znao za požar jer je dugo spavao zbog rada u noćnoj smjeni večer prije. Kad se probudio već mu je policija "kucala" na vrata.

Neslužbeno doznajemo i da nije odranije poznat policiji, no ni troje drugih osumnjičenika među kojima je i Anđelina, prema našim informacijama, nisu od ranije osuđivana.

Rokovi poznanici za 24sata kažu da je veza s Anđelinom bila turbulentna i da je nisu odobravali ni oni ni njegovi roditelji.

- Vrtjela ga je oko malog prsta - govori nam jedan njegov poznanik.

Iz drugih izvora bliskih istrazi neslužbeno doznajemo da se Anđelina u tužiteljstvu branila šutnjom, no na policiji je ispričala svoja saznanja o poduzetniku kojeg su pokušali iznuditi i njihovom poznanstvu kroz koje je potvrdila svoja saznanja o financijskoj situaciji žrtve te je s još dvojicom osmislila plan kako od njega izvući novac. Roko od troje osumnjičenih, kažu nam upućeni, poznaje samo Anđelinu.

Podsjetimo, zagrebačka policija sumnjiči 23-godišnjakinju, 21-godišnjaka, 19-godišnjaka te 23-godišnjaka da su zajedno i dogovorno u namjeri pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi počinili kazneno djelo iznude teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine. Tim su djelima, osim 63-godišnjaka, oštetili još osam ljudi i dvije tvrtke, a nastala šteta procjenjuje se na više od 1,2 milijuna eura.

Kako neslužbeno doznajemo, među osumnjičenima su i Luka K. (21) i V. V. B. (19).

Svi četvero su završili u istražnom zatvoru kako ne bi mogli utjecati na svjedoke ili ponoviti (ne)djelo iako, kako neslužbeno doznajemo, nitko od njih od ranije nije osuđivan zbog drugih kaznenih djela.

Odvjetnica osumnjičenog Roka K. Milica Đurđević nije željela ništa komentirati tek je najavila žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora.

Anđelinu i Roka sumnjiči se da su odvojeno kupili mobilne telefone i SIM kartice.



- Potom je 23-godišnjak po njenim uputama na broj telefona kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, a kojeg ona poznaje od ranije u večernjim satima u dva navrata poslao dvije SMS poruke prijetećeg sadržaja. U sadržaju poruke uz prijetnju tražio je da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura. Oštećeni na to nije pristao te je o tome obavijestio policiju. Ustrajući u počinjenju kaznenog djela iznude, 23-godišnjakinja i 23-godišnjak su odlučili da 21-godišnjak i 19-godišnjak zapale osobni automobil marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, a kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak te ga izazvanim osjećajem straha prisile na uplatu traženog novca - priopćila je zagrebačka policija navodeći samo godine osumnjičenika.

Potom su 21-godišnjak i 19-godišnjak 29. svibnja 2026. godine u noćnim satima došli do Zagrebačke ulice na području Velike Gorice, gdje se u dvorištu nalazio parkirani automobil marke Lamborghini. Polili su ga lako zapaljivom tekućinom koju su sa sobom u ruksaku donijeli u kanistru i otvorenim plamenom izazvali požar nakon čega su pobjegli.



Osim Lamborghinija koji je u potpunosti izgorio, požar se proširio i na više osobnih automobila, drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Ujedno, oštećena je i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova.

