Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice? Plahtom kroz prozor!
24sata u posjedu je snimke navodnog bijega ekipe koju policija povezuje s iznudom i paležom Lamborghinija u Velikoj Gorici. Kad su im plavci stigli pred vrata, oni su spojili plahte, bacili ih preko balkona i krenuli se spuštati s trećeg kata. Improvizirani konop nije dugo izdržao, pa je zadnji čovjek iz ekipe koji je izlazio kroz balkon pošteno tresnuo na pod jer su plahte jednostavno popustile.
Cijeli taj kaos ulovila je i nadzorna kamera. Prvo se niz plahte spušta muškarac, a odmah za njim i žena. Ona ostaje dolje i u letu hvata psa kojeg je netko bacio s trećeg kata ravno njoj u ruke. Muškarac, žena i pas odlaze, a za njima se spušta i treći muškarac, kojem na kraju popuštaju plahte i pada na pod.
Zapalili skupocjene jurilice
Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti je izgorio, no vatra se proširila na još: drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Nagorjela je fasada s više strana zgrade, a oštećeni su prozori na sedam stanova.
U trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci, koji su ugasili požar. Prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1.2 milijuna eura.
