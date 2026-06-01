Obavijesti

News

Komentari 19
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice? Plahtom kroz prozor!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice? Plahtom kroz prozor!
15
Foto: Čitatelj 24sata

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa

24sata u posjedu je snimke navodnog bijega ekipe koju policija povezuje s iznudom i paležom Lamborghinija u Velikoj Gorici. Kad su im plavci stigli pred vrata, oni su spojili plahte, bacili ih preko balkona i krenuli se spuštati s trećeg kata. Improvizirani konop nije dugo izdržao, pa je zadnji čovjek iz ekipe koji je izlazio kroz balkon pošteno tresnuo na pod jer su plahte jednostavno popustile.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ovako je bježala banda iznuđivača i palitelja iz Gorice VIDEO
Ovako je bježala banda iznuđivača i palitelja iz Gorice | Video: čitatelj/24sata

Cijeli taj kaos ulovila je i nadzorna kamera. Prvo se niz plahte spušta muškarac, a odmah za njim i žena. Ona ostaje dolje i u letu hvata psa kojeg je netko bacio s trećeg kata ravno njoj u ruke. Muškarac, žena i pas odlaze, a za njima se spušta i treći muškarac, kojem na kraju popuštaju plahte i pada na pod.

Foto: Čitatelj 24sata

Zapalili skupocjene jurilice

Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti je izgorio, no vatra se proširila na još: drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Nagorjela je fasada s više strana zgrade, a oštećeni su prozori na sedam stanova.

POGLEDAJTE GALERIJU:

storyeditor/2026-05-31/PXL_290526_152722534.jpg storyeditor/2026-05-31/PXL_290526_152722531.jpg storyeditor/2026-05-31/PXL_290526_152722475.jpg
15

U trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci, koji su ugasili požar. Prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1.2 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026