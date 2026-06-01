EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice? Plahtom kroz prozor!

24sata u posjedu je snimke navodnog bijega ekipe koju policija povezuje s iznudom i paležom Lamborghinija u Velikoj Gorici. Kad su im plavci stigli pred vrata, oni su spojili plahte, bacili ih preko balkona i krenuli se spuštati s trećeg kata. Improvizirani konop nije dugo izdržao, pa je zadnji čovjek iz ekipe koji je izlazio kroz balkon pošteno tresnuo na pod jer su plahte jednostavno popustile.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača i palitelja iz Gorice | Video: čitatelj/24sata

Cijeli taj kaos ulovila je i nadzorna kamera. Prvo se niz plahte spušta muškarac, a odmah za njim i žena. Ona ostaje dolje i u letu hvata psa kojeg je netko bacio s trećeg kata ravno njoj u ruke. Muškarac, žena i pas odlaze, a za njima se spušta i treći muškarac, kojem na kraju popuštaju plahte i pada na pod.

Foto: Čitatelj 24sata

Zapalili skupocjene jurilice

Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti je izgorio, no vatra se proširila na još: drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Nagorjela je fasada s više strana zgrade, a oštećeni su prozori na sedam stanova.

POGLEDAJTE GALERIJU:

U trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci, koji su ugasili požar. Prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1.2 milijuna eura.