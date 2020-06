Uz Matija\u0161a je u vrijeme ubojstva bio Duje Piv\u010devi\u0107, koji je za dlaku izbjegao smrt kada je \u010cabraja pucao u Matija\u0161a. Jo\u0161 se tad Piv\u010devi\u0107, koji je bio u skupini koja je vodila rat protiv one \u010cabrajine, zakleo da \u0107e kad tad osvetiti smrt svojeg prijatelja i na kraju je Piv\u010devi\u0107 i osumnji\u010den da je upravo on bio naru\u010ditelj \u010cabrajinog ubojstva.

<p><strong>Jozo Čabraja</strong>, jedan od ranjenih u sinoćnoj pucnjavi u Kaštelima dosad je preživio tri atentata. Prvi je bio u siječnju prošle godine, za koji nije priznao da je pucano na njega, već je rekao da se ranio sam, da bi dan kasnije rekao da se ne sjeća kako je došlo do ranjavanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</strong></p><p>Nešto manje od dva mjeseca kasnije, Jozo Čabraja opet je završio u bolnici s ozljedama iz vatrenog oružja. Ovaj put nije došao s pričom o samoranjavanju ili da se ničega ne sjeća, već je policiji odmah rekao da su na njega pucali. </p><p>Navodno su na njega pucala dvojica na motociklu, a pucali su na njega dok je sjedio u svom automobilu. Pogođen je u ruku, metak mu je okrznuo leđa, a još jedno streljivo ga je pogodilo u nogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Uhićena banda koja je htjela likvidarati Jozu Čabraju</strong></p><p>Čabraja se sam dovezao prvo u hitnu ambulantu u Kaštelima, a otamo su ga prebacili u splitsku bolnicu.</p><p>Do pucnjave je došlo 5. ožujka 2019., a te je večeri Čabraja navodno dobio sms poruku od ženske osobe koja ga je pozvala da se nađu na parkingu kod Hitne u <strong>Kaštel Sućurcu</strong>.</p><p>Kada je na dogovoreno mjesto sastanka stigao u svom automobilu, dok je čekao djevojku s kojom je imao dogovor, kraj njega su prošla dvojica muškaraca na skuteru te je jedan izvadio pištolj i u Čabraju ispalio nekoliko hitaca.</p><p>Kao i u prvom slučaju u siječnju, i ovaj put se posumnjalo da ga je pokušala likvidirati banda <strong>Željka Rajića</strong>. Par dana nakon drugog pokušaja ubojstva Joze Čabraje, policija u Splitu uhitila je osam pripadnika zločinačkoga klana osumnjičenih za pokušaje ubojstva, nanošenje teških ozljeda...</p><p>Ta je skupina među ostalim pokušajima ubojstva i propucavanja optužena za pokušaj ubojsva Joze Čabraje.</p><p>Šef im je bio Željko Rajić, kojeg su dan nakon što je Čabraja propucan, na Jadranskoj magistrali kraj Baške Vode uhitili pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a. Presreli su Volkswagen T-Roc, a nitko od uhićenih nije pružao otpor. Navodno se za Čabrajinu likvidaciju nudilo 40.000 eura.</p><p>Među privedenima je bila i djevojka jednog osumnjičenika, Josipa R. (22), koja je navodno večer ranije poslala sporni sms Čabraji i tako ga namamila u zasjedu. Čabrajin 'grijeh' bio je to što je član suparničkog klana, a dodatni krimen i to što je likvidirao Marina Matijaša. </p><p>Uz Matijaša je u vrijeme ubojstva bio Duje Pivčević, koji je za dlaku izbjegao smrt kada je Čabraja pucao u Matijaša. Još se tad Pivčević, koji je bio u skupini koja je vodila rat protiv one Čabrajine, zakleo da će kad tad osvetiti smrt svojeg prijatelja i na kraju je Pivčević i osumnjičen da je upravo on bio naručitelj Čabrajinog ubojstva.</p>