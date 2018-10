Čačić: Afera SMS neugodna je za HDZ, a ne za Milijana Brkića

Predsjednik Reformista i varaždinski župan Radimir Čačić otkrio je da se na ovotjednom sastanku vladajuće koalicije nije govorilo o aferi SMS, već da je samo rečeno kako je HDZ-u interes da sve što se pojavljuje u javnosti bude ispitano do kraja.

- U tom smislu ono što je rekao Plenković da je to neugodno za Brkića nije točno, to je primarno neugodno za HDZ i to je problem za HDZ - rekao je za N1.

Jako je kritičan prema pravosudnom sustavu.

- Ne postoji ništa prljavije, korumpiranije, lošije i opasnije od našeg pravosudnog sustava i to je strašno. Taj sustav je dokazano korumpiran. Kada te netko gleda u oči i kaže da se događa da se gubi spis. Događalo se i da se gube pištolji, a suci su ostali isti. Taj sustav funkcionira na način da zloupotrebljava sustav i pravosuđe koristi kao element za ucjenu. Ti dosjei koriste se za ucjenu. Ti dosjei su fantastičan element da se dobije pomoć za izbore, da se ljude koji su u njima potakne da negdje glasuju kako bi netko htio i tako dalje - zaključio je Čačić.