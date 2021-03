- Mi ćemo glasati - dobila ili izgubila - za Đurđević.... Neka HDZ tumači što hoće, to je njihov problem - rekao je Radimir Čačić u intervjuu za RTL Danas.

Iako su HDZ i Reformisti koalicijski partneri, Čačić smatra da u ovome nisu.

- Ne na tome. Mi smo na programu vlade rekli što podržavamo, a ovdje nam ne pada na pamet da podržimo nešto s čim se duboko ne slažemo - rekao je Čačić.

Podsjetio je i kako je Đurđević prihvatila da bude kandidatkinja predsjednika Republike za predsjednicu Vrhovnog suda što je, smatra, časno, pošteno, korektno i po Ustavu.

- Mi nikada ne bi podržali da se netko kompromitirao na bilo koji način. Mi smo se odlučili za dokazanu osobu. Ženu koja godinama ima jasan stav. A da bi ona bila kontaminirana, to neću ni komentirati. HDZ neka tumači što hoće... Što onda što smo partneri? Ovdje nama ne pada napamet da podržimo čime se duboko ne slažemo. Prihvatila je da bude kandidat, jasno je rekla da će se kandidirati kada bude javni poziv. U skladu sa zakonom. Sve je u skladu sa zakonom, nigdje kontaminirana... Gospođa Đurđević ne spada u tu komunikaciju da bi bilo tko, bilo HDZ, Pupovac, Milanović - rekao je Čačić.

Dio oporbe tvrdi da je cijela ova situacija igrokaz za javnost.

- Ne znam tko to govori. Ekipa iz Mosta? Oni to očito ne razumiju. Nije to igrokaz, to je jedna ozbiljna tema - istaknuo je.

Milanović vs. Pupovac

- Mislim da to nije dobro za javni diskurs, nije dobro da se na taj način na jednoj razini koja ulazi u osobni prostor nastavlja ta cijela priča. Šteti meritumu stvari, ne šteti predsjedniku Republike, da se tu razumijemo. Jedan dio desnog spektra koji prepoznaje jednu osobnu komunikaciju kao svoju, i dobit će jedan dio njihovih glasova, to njemu ne šteti - rekao je Čačić i dodao:

- Nisam se čuo zadnjih dana s Milanovićem, predsjednik dobro zna moj stav. Čak je jednom i Šeks izjavio da smatra da je njegov najveći propust, da je išao osobno. Mislim da se on ne bori, to je jednostavno njegov gard kojeg je zauzeo.

