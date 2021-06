Predsjednik Reformista Radimir Čačić optužio je HDZ da su iznevjerili dogovor za lokalne izbore te im zaprijetio prekidom suradnje na nacionalnoj razini ako budu surađivali s ljudima s optuženičkih klupa, misleći pritom na bivšeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka.

- Ne samo da su iznevjerili, nego su brutalno išli protiv dogovora - rekao je Čačić za Dnevnik HTV-a.

Natalija Martinčević, zastupnica Reformista koji su dio vladajuće većine, bila je danas suzdržana kod izglasavanja povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu.

- Na regionalnoj razini su javno rekli - ne ispod žita, javno - Čačić je naš žetončić, ne glasajte za Čačića - poručio je Čačić.

- Probili su tu liniju razlike između regionalnog i nacionalnog, spojili su te dvije stvari pokušavajući Reformistima i meni nanijeti štetu porukom: "On je loš jer podržava Plenkovića". To je direktno udar na Plenkovića i ako on to ne razumije, ne znam - dodao je Čačić.

Čačić tvrdi da iza svega stoje ljudi iz HDZ-a koji se žele riješiti Plenkovića, ali o imenima nije htio.

On sada pritišće vladajuće da se što prije krenu ostvarivati planovi iz koalicijskog dogovora.

- Mi jasno velimo, mi smo centar, lijevi centar, ali smo spremni u interesu građana Hrvatske i Varaždinske županije sprečavati desnicu da zavlada, a sad se Plenkovića gura prema desnici - rekao je Čačić.

- Naš glas se ne kupuje. Ovog trenutka većina je mala, ali legalna i legitimna - zaključio je.