Čačić o Milanoviću i 'marici': On je slikovit, ja sam prvi rekao da trebamo uvesti policijski sat

<p>Varaždinski župan <strong>Radimir Čačić</strong> ponovio je u petak kako smatra da je vrijeme da se uvedu strože mjere za kontrolu širenja koronavirusa, a za predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong>, koji misli suprotno, rekao je da su se često razilazili u razmišljanju, ali uvijek su dobro surađivali.</p><p>Na konferenciji za novinare u Varaždinu Čačić je rekao da su sve zemlje u Europi koje su do jučer imale lošije rezultate, a "danas više nisu ni lošiji jer smo ih, nažalost, uspjeli stići, donijele puno strože mjere“.</p><p>- Jednostavno smo u situaciji kad moramo postupati na način da nam se ne događaju situacije kakva je na primjer bio Split, a da nitko ne zna da će se tisuće ljudi okupiti bez ikakve zaštite i poštovanja bilo kakvih mjera - izjavio je Čačić i dodao kako se to ne smije događati u ozbiljno organiziranoj zemlji.</p><p>Ponovio je kako misli da se raspao sustav kontrole praćenja i samoizolacije.</p><p>- Ne postoji nitko u Hrvatskoj tko tvrdi drukčije jer mi danas više ne znamo što su nositelji. To je naš najveći problem i zato treba stati na loptu i cijelu priču zaustaviti dok još možemo - poručio je varaždinski župan, ističući da smo u problemu pucanja zdravstvenog sustava.</p><p>- Nama u Varaždinskoj županiji na dnevnoj razini se povećava broj teže i teško oboljelih koji pune našu bolnicu preko svih kapaciteta, koji su na kisiku i na respiratorima - rekao je.</p><p>Izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da „ljude koji spominju policijski sat treba strpati u maricu“, Čačić je komentirao riječima da se predsjednik slikovito izražava.</p><p>- Ja sam prvi rekao da treba uvesti policijski sat. To što se on ne slaže s mojim mišljenjem niti je prvi put niti je zadnji - rekao je i dodao da su kao premijer i prvi potpredsjednik Vlade odlično surađivali.</p><p> - Postoji puno stvari gdje dijelim njegovo mišljenje, smatram da govori istinu i da je u pravu, a postoje stvari u kojima se uopće ne slažemo i ovo je jedna od takvih stvari - rekao je Čačić.</p><p>- Ako 80 posto europskih zemalja misli ovako kao što ja preporučujem da i mi počnemo postupati, i sva struka, skloniji sam vjerovati tome, nego ovome što kaže Zoran - zaključio je varaždinski župan.</p><p>Na konferenciji za novinare bio je i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, donedavno zamjenik varaždinskog župana. Komentirao je uvođenje strožih mjera u održavanju nastave, ističući da škole nisu žarišta širenja virusa te da nema potrebe za jednostranim uvođenje online nastave.</p>