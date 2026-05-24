Ćaćin život nakon zatvora: Od toplica do putovanja u Italiju...
NOVI EXPRESS Bivši premijer Ivo Sanader nalazi se na uvjetnom otpustu. Jednom mjesečno mora se javiti u policiju i to će trajati do 15. kolovoza 2032. godine, a uz sebe ima i putovnicu...
On se posvetio umirovljeničkom životu, ode do Splita, vrati se i jako ga vesele njegovi unuci. Živi baš umirovljenički život, kaže Expressu sugovornik blizak Ivi Sanaderu opisujući svakodnevicu bivšeg premijera nakon izlaska na uvjetnu slobodu. Oni koji su s njim u kontaktu tvrde kako danas živi mirnije nego ikad prije i kako sad nema ozbiljnih planova za političkim angažmanom.