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Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

Piše 24sata,
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Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
Foto: Jelena Pavković/canva
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FOTO: ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu

U buktinji u Sesvetama nešto iza ponoći oštećeno je čak 13 automobila!

Deset ih je potpuno izgorjelo, jedan je nagorio, a dva su malo oštećena. Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu. Vatra se proširila izvan autoservisa i zahvatila brod koji je također oštećen.

Vatrogasci su brzo izašli na teren i stavili požar pod kontrolu. Uzrok požara otkrit će se nakon očevida.

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