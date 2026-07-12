FOTO: ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu
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Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
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U buktinji u Sesvetama nešto iza ponoći oštećeno je čak 13 automobila!
Deset ih je potpuno izgorjelo, jedan je nagorio, a dva su malo oštećena. Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu. Vatra se proširila izvan autoservisa i zahvatila brod koji je također oštećen.
Vatrogasci su brzo izašli na teren i stavili požar pod kontrolu. Uzrok požara otkrit će se nakon očevida.
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