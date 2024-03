Čagljevi su napali kobilu dok se ždrijebila na polju. Spasili su je ljudi, ali ždrijebe nije preživjelo

Bio je to strašan prizor. Izmrcvarena kobila nepomična je ležala. Njeno ždrijebe bilo je mrtvo. Odmah smo joj donijeli vode i zobi, pokrili je dekama i ceradom i zvali pomoć te dežurali uz nju cijelu noć, obilazeći je svakih dva sata, prisjetila se Ankica Tomljanović iz Mrzlog dola. Njezin suprug Branimir i sumještanin Marko Prpić Miladina, proteklog su četvrtka spasili život nesretnoj kobili koju su napali čagljevi dok se ždrijebila. Nažalost, njeno ždrijebe nije preživjelo.

Na teren su isti dan izašli veterinari iz Crikvenice i Brinja, koji su održavali kobilu na životu.

- Ždrijebljenje je išlo teže jer je nesretnica ležala kao mrtva, no uspjeli smo. Dali smo joj infuziju i antibiotike i nakon pola sata je smogla snage na kratko ustati na noge, što je bio dobar znak. To je veliki stres i do potpunog oporavka će joj trebati najmanje dva tjedna - rekao je veterinar Željko Dasović.

O svemu je obaviješten Konjički klub "Ana" iz Senja, Mjesni odbor Krivi put, PP Senj i komunalno redarstvo Grada Senja.

Nakon što je idući dan stigla dozvola od Državnog inspektorata Rijeka i Grada Senja da se životinja preveze i smjesti na sigurno radi oporavka, brigu o njoj preuzeo je senjski konjički klub.

- Bolje je, polako se oporavlja iako će to potrajati jer je to za nju veliki šok. Bitno je da jede i da je na nogama, na kojima i spava. Držimo je pod nadzorom 24 sata, obilazimo i svaka 3 sata mjerimo temperaturu, brinemo da se što prije oporavi. U klubu će biti iduća dva tjedna u kojima će biti raspisan natječaj ako je netko bude htio kupiti, budući da nije čipirana, a u suprotnom će ostati ovdje s nama i pridružiti se našim ostalim konjima u školi jahanja za djecu - kaže predsjednik kluba Jure Turina, koji je organizirao prijevoz životinje i smjestio ju u svoju štalu. Spašena kobila nema čip i ne zna se njen vlasnik, no ako je vlasnik prepozna može se javiti u Grad Senj, (koji se pobrinuo za troškove veterinara i prijevoza) ili senjskom Konjičkom klubu.

Da su čagljevi (o čijem otklanjaju brinu lovci), vukovi i medvjedi sve češća pojava u senjskom i vinodolskom zaleđu potvrđuju mještani, no, veliki su "problem" i konji, tj. vlasnici koji ih uzimaju za poticaje, a kad iste dobiju, o njima više ne brinu.

- Taj problem datira unazad 20 godina kada se krenulo s tim poticajima. U više navrata obraćali smo se nadležnima, ministarstvu, upravi šuma, pisali, podnosili prijave, no veliki su tu novci u igri i nakon svakakvih obećanja na kraju uvijek "vuk pojede magare". Ljudi dobivaju poticaje, a onda o jadnom blagu nitko ne brine i konji su prepušteni sami sebi. Bez adekvatnog smještaja, hrane i brige, besciljno lutaju poljima i cestama, zimi ližu sol s asfalta. Nehumano žive, zimi izloženi hladnoćama, ljeti velikim vrućinama iako bi trebali biti u ograđenom prostoru pod nadzorom vlasnika, kojih, nažalost, zanimaju samo poticaji koje dobivaju po grlu - ogorčen je Ivan Tomljanović, predsjednik Mjesnog odbora Krivi put. Ističe da puno tih konja nije čipirano, no nisu rijetki ni slučajevi da je jedan konj čipiran dva, tri puta pa se za njega dobiju tri poticaja.

- Apsurdna je situacija i da lovci, primjerice, plaćaju zakupninu za isti teren gdje se naplaćuje pašarina i pčelarina te isti teren nekome donosi tri prihoda, dok ovce u isto vrijeme nemaju gdje pasti jer im sve pobrste konji. Da ne pričam da više ništa ne možemo saditi jer konji sve unište, utabaju, prekopaju. Što je najgore, nisu rijetke ni prometne nesreće u kojima ljudi gube živote, poput dečka iz Senja koji je prije par godina poginuo u naletu autom na konja. Nisu rijetki ni oni jadni konji kojima vlasnici vežu noge kako ne bi odlutali predaleko jer nemaju adekvatno ograđeno stanište, pa imate konje krvavih i urezanih kopita. To su krda i krda od Vinodolskog zaleđa, tj. Batera, otkud ih tjeraju nama, sve do Brinja. Jedan apsolutni nered i kaos u cijelom tom sistemu potaknutom poticajima, bez adekvatnih inspekcija i nadzora - očajan je Tomljanović.