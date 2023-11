Čak šest nominacija i tri nagrade stigle su Zagrebu i njegovim poliklinikama

U sklopu EMT (European Medical Tourism), međunarodnog skupa, održanog u talijanskim Termama Chianciano, na svečanoj dodjeli nagrada BookingsMed Awards, Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) i dvije zagrebačke poliklinike osvojili su tri nagrade za područje medicinskog turizma i s time povezanih usluga. Tako je TZGZ dobila nagradu Best medical tourism associate, Poliklinika Bagatin - Best beauty clinic for international patients, a Poliklinika Glavić - Best rehabilitation services for international patients. Ukupno se natjecalo 170 kandidata, a 30 pobjednika odbrao je 12-člani žiri najiskusnijih facilitatora i marketinških stručnjaka s područja medicinskog turizma.

Ovom prilikom, Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ je izjavila: „Čestitam svim nagrađenima i raduje me da su u Zagreb stigle čak tri prestižne nagrade. TZGZ kontinuirano podiže kvalitetu postojećih te kreira nove turističke proizvode i razvija specifične oblike turizma u destinaciji. Posljednjih godina naglasak se stavlja na razvoj zdravstvenog turizma u gradu Zagrebu te njegovu promociju na inozemnom tržištu. Samo ove godine sudjelovali smo na ključnim sajmovima zdravstvenog turizma u zemlji i inozemstvu, kao što su BIT Milano, TTG Rimini, EMT koji se održao u talijanskom gradu Chianciano Terme, kao i TAMC u Rovinju. Dodatno, TZGZ već neko vrijeme podupire digitalnu platformu zdravstvenog turizma ZagrebMed, čime je dodatno proširena vidljivost zagrebačkih poliklinika u inozemstvu te je olakšana komunikacija s korisnicima. Sudjelovanje na spomenutim sajmovima te promocija ponude medicinskog turizma, kao i svih dionika unutar postojećeg sustava, značajno su pridonijeli vidljivosti glavnog grada na europskoj karti zdravstvenog turizma te su postavile smjernice za njegov daljini razvoj i u budućnosti.“

Ističemo, online platforma za medicinska putovanja BookingsMed osnovana je 2012. godine, a uključuje vodeće zdravstvene organizacije koje povezuje s kvalificiranim medicinskim voditeljima i putničkim agencijama koji predstavljaju jezgru platforme. BookingsMed ima mrežu distributera koja pokriva: Bugarsku, Crnu Goru, Gruziju, Hrvatsku, Indiju, Italiju, Njemačku, Rumunjsku, Sjevernu Makedoniju, Sloveniju, Tursku i Ukrajinu. Prisutnost na platformi BookingsMed omogućuje B2B i B2C povezanost s pružateljima medicinskih usluga, ujedno povećavajući njihovu vidljivost na međunarodnom tržištu