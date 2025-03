Čakovčanka za 24sata: 'Rekli su mi da odem u drugu bolnicu. Kirurgu sada idem u Ogulin...'

Čakovčanka Ružica (76) zbog kirurga dr. Zvonimira Magaša putovala je tri sata da bi došla u Ogulin k njemu na pregled, i to nakon što su joj u Županijskoj bolnici Čakovec, otkriva za 24sata, poručili da ode u drugu bolnicu. Upravo je doktor Magaš jedan od devet kirurga koji su dali otkaz u Županijskoj bolnici Čakovec nakon što je na čelo bolnice došao novi ravnatelj, Nikola Hren (HDZ), koji je ubrzo smijenio sve šefove odjela i postavio nove. Kirurzi su se protivili političkim smjenama, no uprava je bila ustrajna u tome i tako ostala bez devet kirurga.

Svi su oni, kako doznaju 24sata, pronašli nove poslove. Neki su ostali u Čakovcu, a ostali su otišli u druge gradove: Ogulin, Zagreb i Varaždin.

Gospođa Ružica opisala je za 24sata kako je imala dvije teške operacije abdomena u listopadu.

- Operirao me dr. Zvonimir Magaš, koji je vrhunski doktor. Dugo sam bila u bolnici i sve je bilo fenomenalno, od operacije do cijelog Odjela abdominalne kirurgije. Prošli mjesec bila sam opet na pregledu i neću imenovati nikoga u bolnici, no dobila sam napismeno da se javim u drugu bolnicu. U koju drugu? Čak se doktori ne usude reći, pitala sam ih gdje je ta druga ustanova pa su rekli 'ne znamo'. Doktori ne smiju čak ni napisati kamo da idete. Kad sam išla svojoj doktorici obiteljske, pitala me kamo želim. Rekla sam: 'U Ogulin, kod svojeg doktora'. I dala mi je uputnicu.

Onda sam nazvala ljubaznog dr. Magaša, koji pacijentima daje nadu, i rekao je, ako želim, da dođem k njemu na pregled na njegovo novo radno mjesto, u ogulinsku bolnicu. Iako sam putovala tri sata, moram reći da bih za njega otputovala i do Splita. Kći me vozila i tako mi je laknulo kad me on pregledao. Lijepo me smirio i osjećam se mnogo bolje. On je izvrstan i stručan liječnik i zato sam ostala bez teksta kad sam doznala da je devet kirurga otišlo iz čakovečke bolnice. Međimurje je prekrasno i sigurna sam da nijedan doktor ne bi otišao da nije takvo stanje u bolnici, u koju gravitira cijelo to područje. Sad mi bolesni moramo tražiti kako i kamo dalje - izjavila nam je Ružica.

'Nevjerojatno da je ravnatelj da sačuvao pozicije dvoje ljudi žrtvovao 9 kirurga'

Ističe kako je nevjerojatno da je ravnatelj, da bi sačuvao poziciju jedne ili dviju osoba, žrtvovao odlazak devet kirurga.

- Razgovarala sam s mnogo prijatelja u Čakovcu i svi su ogorčeni situacijom u bolnici. Baš se pitamo kako je moguće da je situacija stabilna, a nema devet kirurga. Nemoguće je da su svi bili u političkim igrama. U njima je bio samo ravnatelj i moram napomenuti da su svi Međimurci dali doprinos za tu našu bolnicu, a sad moramo ići u druge gradove na liječenje. Većina odlazi u Varaždin. Svi kirurzi koji su otišli nisu otišli zbog nerada i neznanja nego zbog političkih malverzacija. To je inače predivna moderna bolnica, sve imamo, ali nemamo doktora. Ja ću i dalje ići k njemu u Ogulin. Istina, daleko je, ali kći me vozi. Bilo bi dobro da vam se u redakciju jave svi pacijenti iz Čakovca i daju svoje mišljenje. Gledajte, ljudi su stariji, nemoćni i dolaze k doktoru s povjerenjem. Zato je važno da imamo svojeg doktora - zaključuje gospođa Ružica.

Dr. Zvonimir Magaš radi sad u Općoj bolnici Ogulin, a za njim su došli i njegovi pacijenti iz Čakovca, gospođa Ružica samo je jedna od njih.

- Ja sam sad u Ogulinu, što se tiče abdominalne kirurgije u Čakovcu, nas četvero dalo je otkaz i sad ih samo dvoje radi, tragedija je što su nam napravili s kirurgijom, i to sve na uštrb lokalnog stanovništva. Stradavaju nevini ljudi, a oni imaju uigranu ekipu koja sve demantira. Tamo je sad nemoguća situacija i morat će se suočiti s posljedicama. Dosad su uvjeravali javnost da je sve u redu, no to baš nije tako. Operiraju samo hernije i žuči, nikakve kompliciranije operacije ne rade. Svi pacijenti koji trebaju na velike operacije sad odlaze u druge bolnice. Evo, meni sada dolaze moji pacijenti iz Čakovca u Ogulin i mislim da sad bolje stojimo od Čakovca što se tiče abdominalne kirurgije - kazao je za 24sata dr. Magaš.

Evo gdje su otišli kirurzi iz Čakovca

Razgovarali smo i s abdominalnim kirurgom dr. Draženom Krištofićem, koji je također dao otkaz u čakovečkoj bolnici i odlazi raditi u Zagreb.

- Zaposlio sam se u Klinici za kirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice. Drago mi je što ću nastaviti baviti se kirurgijom koju volim. Žao mi je što nisam doma, no ovdje znam ekipu, znam dobro kolege i važno mi je nastaviti s operacijama - rekao je za 24sata dr. Dražen Krištofić.

Dr. Magaš rekao nam je kako su neki kirurzi koji su dali otkaz u Čakovcu otišli raditi u privatnu kliniku, a neki u Zavod za hitnu u Čakovcu. Jedan liječnik otišao je raditi u Varaždin.