Šokantni propust čakovečke bolnice: Pacijentu probili kost u nosu, zrak mu ulazio u lubanju

U Županijskoj bolnici Čakovec koja posljednjih mjeseci puni medijske stupce došlo je do još jednog neželjenog događaja na štetu pacijenta. Prilikom zahvata zaustavljanja krvarenja pacijentu je oštećen nos tamponom zbog čega mu je, kako doznaju 24sata od više izvora, kroz tu ranu počeo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu. Na kraju je pacijent prebačen na operaciju u Zagreb.

To se dogodilo u 21. veljače 2025. godine, kad je pacijent zbog krvarenja iz nosa došao u Županijsku bolnicu Čakovec gdje su ga primili na Odjelu otorinolaringologije Županijske bolnice.

- Liječnica mu je zaustavila krvarenje pomoću stavljanja tampona u nos. No došlo je do oštećenja kosti, a upravo je kroz ranu krenuo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu i na taj se način može oštetiti mozak. Pacijent je hitno prebačen na operaciju u Zagreb - rekli su nam dobro upućeni izvori.

Ravnatelj šuti, liječnik: Sve je napravljeno po pravilima

Poslali smo upit Županijskoj bolnici Čakovec u ponedjeljak, na što su nam rekli da će nam odgovoriti do kraja dana. Zvali smo ih potom u utorak, također su ponovili da će nam tog dana odgovoriti. Međutim, odgovor bolnice još uvijek nismo dobili.

Međutim, kontaktirali smo novog šefa otorinolaringologije dr. Bojana Levačića koji nam je rekao: "Ovo nije bio neželjen događaj. Sve je napravljeno po pravilima, no ne mogu vam govoriti o tome".

Rekao nam je kako nam ne može potvrditi da je pacijent prebačen na operaciju u Zagreb, no od više dobro upućenih izvora doznajemo da je pacijent i dalje na liječenju.

Podsjetimo, ovo je još jedan u nizu slučajeva koji su se u zadnje vrijeme dogodili u toj bolnici.

Tako je ovog tjedna Županijska bolnica Čakovec čak dva puta zaprimila teško pretučenog 70-godišnjaka ( u subotu i nedjelju) te ga otpustila iz bolnice, da bi ga treći put, u ranim jutarnjim satima u noći s nedjelje na ponedjeljak, hitna dovezla u bolnicu i to u komi nakon čega je hitno operiran.

- Sad se nalazi u induciranoj komi na jedinici intenzivnog liječenja, a njegovo stanje je teško i životno ugrožavajuće - stoji u odgovoru Županijske bolnice Čakovec za 24sata.

'Sramota što je bolnica napravila'

Razgovarali smo s članicom obitelji teško ozlijeđenog 70-godišnjaka koja nam je rekla kako je cijela obitelj ogorčena zbog postupanja bolnice.

- Sramota je to što je bolnica napravila. Strašno je što su ga dva puta pustili doma, a bio je u teškom stanju. U subotu navečer je napadnut i tad mu je ukraden mobitel pa nas nije mogao ni nazvati. Nismo ni znali što mu se dogodilo. Tad je sam otišao u bolnicu gdje su ga pregledali i pustili. Zatim je u nedjelju ujutro otišao na policiju prijaviti što mu se dogodilo i policija ga je tad odvela na hitnu jer su procijenili da nije dobro. Potom nas je u nedjelju oko 10 ujutro nazvala policija i obavijestila o napadu. Bio je opet u bolnici, ali su ga ponovno pustili doma - priča nam članica njegove obitelji.

Kaže kako je cijelu nedjelju doma spavao, da bi tu noć pozvali hitnu nakon što se uopće nije budio.

- Prvo smo mislili da je to od injekcije za spavanje. No kako se nije nijednom probudio tako smo poslije pola noći pozvali hitnu koja je došla i odvela ga u bolnicu. Rekli su nam da je u komi i da je imao izljev krvi u mozgu. Žalosno je da u bolnici to nisu vidjeli ranije. Da mi nismo reagirali on ne bi preživio. Zaista ne mogu vjerovati da su ga pretučenog i s teškim ozljedama glave dva puta pustili doma. Mi smo van sebe, u šoku smo zbog svega - priča nam.

Bolnica je u posljednjih mjesec i pol ostala bez čak osam kirurga koji su dali otkaze nezadovoljni političkim kadroviranjem od strane novog HDZ-ovog ravnatelja bolnice po struci pravnika, Nikole Hrena. On je ubrzo po dolasku na mjesto ravnatelja smijenio stare i postavio nove šefove odjela.