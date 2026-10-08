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MODERNIZACIJA

Čakovec dobio novu ginekološku operacijsku dvoranu vrijednu 115.000 eura

Piše HINA,
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Čakovec dobio novu ginekološku operacijsku dvoranu vrijednu 115.000 eura
Rijeka: Predstavljanje prvih robotski asistiranih operacija u KBC-u Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren kazao je da je to ulaganje dio šireg procesa ulaganja u infrastrukturu

U Županijskoj bolnici Čakovec u četvrtak je otvorena i puštena u rad nova ginekološka operacijska dvoranu vrijedna 115.000 eura, čime su pacijenticama osigurani suvremeni i sigurniji uvjeti liječenja, a ginekološkom timu bolji uvjeti rada.

„Za naše pacijentice to znači dodatnu razinu sigurnosti, kvalitetnije uvjete liječenja i mogućnost pružanja zdravstvene skrbi u okruženju koje odgovara suvremenim standardima ginekološke kirurgije. Istodobno, našim liječnicima, medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim djelatnicima omogućava kvalitetnije i učinkovitije obavljanje njihovog zahtjevnog posla", rekao je pročelnik Službe za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju Boris Valpatić.

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Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren kazao je da je to ulaganje dio šireg procesa ulaganja u infrastrukturu, medicinsku opremu i razvoj bolnice. znanje, iskustvo i stručnost.

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